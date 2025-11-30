Αλεξία Κουλούρη για Δημήτρη Οικονόμου: Δεν μου είπε ποτέ να μείνω στο σπίτι για να μεγαλώσω τα παιδιά μας

Την Αλεξία Κουλούρη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” μαζί με τη συνεργάτιδα Σοφία Μανουσακίδου, κατά τη διάρκεια πρόσφατης εξόδου της, όπως είδαμε στο κυριακάτικο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος κλήθηκε να περιγράψει τη στιγμή που αντιμετώπισε ρατσιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας της, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεχή στήριξη που δέχεται από τον σύζυγό της, Δημήτρη Οικονόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλεξία Κουλούρη τόνισε ότι “δυστυχώς, όταν έγινα μητέρα, είχαμε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Δεν μπορώ να πω ότι είχα την καλύτερη αντιμετώπιση εκείνη την περίοδο”.

Στη συνέχεια εξήγησε πως “Αν άφηνα όμως την δουλειά, για να μεγαλώσω το παιδί μου, δεν θα έβρισκα τη δουλειά! Είναι η δουλειά μας ανταγωνιστική και δύσκολα θα βρεις την καρέκλα σου πίσω στη θέση της”.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι είχε μεγάλη στήριξη από την οικογένειά της λέγοντας ότι “Ευτυχώς είχα πάρα πολλή βοήθεια από την οικογένεια μου. Η μητέρα μου μου στάθηκε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι και ο σύζυγος μου δεν μου είπε “θα μείνεις εσύ στο σπίτι να μεγαλώσεις τα παιδιά γιατί τώρα είσαι μητέρα”, ποτέ” στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1.