Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για “Σέρρες”: Στην ερωτική μας σκηνή με τον Γιώργο υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα μπροστά, το κάναμε αρκετές φορές

Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την τηλεοπτική του συνύπαρξη με τον Γιώργο Ζυγούρη στη σειρά “Σέρρες”, μίλησε ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” την Παρασκευή (14/11).

«Έκανα οντισιόν για τον ρόλο του Άγγελου, πάντα περνάω από κάστινγκ, δεν έχω φτάσει ακόμα στο σημείο να παίρνω έτσι τους ρόλους. Δεν με δυσκολεύουν οι οντισιόν μετά από κάποιες δουλειές, αποκτάς τη συνήθεια», δηλώνει ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

«Πάντα παίζει ρόλο η μέρα και οι συνεργάτες αλλά ξέρω πως όταν θέλω πραγματικά τον ρόλο, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό», παραδέχεται χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Όταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος αναφέρθηκε στην ερωτική σκηνή που είχαν ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ με τον Γιώργο Ζυγούρη στις “Σέρρες”, ο καλεσμένος απάντησε:

«Με άγχωσε μόνο στο κομμάτι του να ανταπεξέλθουμε στο να αποδώσουμε την αλήθεια αυτών των ρόλων, θέλαμε να έχει μια ειλικρίνεια για τον έρωτα αυτών των ανθρώπων. Ο Σταμάτης ο Πατρώνης, που μας σκηνοθέτησε, ήταν τρομερά προστατευτικός. Η συνεργασία μου με τον Γιώργο (Ζυγούρη) ήταν από τις καλύτερες που είχα ποτέ. Υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα μέσα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, ώστε να νιώσουμε κι εμείς άνετοι. Δεν το κάναμε μία φορά, το κάναμε αρκετές φορές».

«Οι Σέρρες μου έχουν αφήσει πολύ ωραίες αναμνήσεις, καταλαβαίνω πια πώς θέλω να γίνονται οι δουλειές. Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε για την ανάγνωση του σεναρίου, έτρεμα, είχα άγχος. Είπα όμως: τι ωραία, ήταν όλοι τόσο γλυκείς απέναντί μας», εξομολογείται ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ στην πρωινή εκπομπή της Δημόσιας Τηλεόρασης.