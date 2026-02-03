MENOY

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει με το πρώτο επεισόδιο για το 2026

Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.

Πόσοι άνθρωποι χωράνε, τελικά, μέσα σε ένα τσαντίρι; Σίγουρα κάθε λογής πολιτικοί που νιώθουν παντοδύναμοι μέσα στα συντρίμμια τους και αξιωματούχοι με βλέμμα που «κολυμπάει στην άγνοια».

Αλλά και περσόνες της τηλεόρασης που πασχίζουν να μην εξαερωθούν, ακολουθώντας την ταχύτητα της «μικρότερης οθόνης» — αυτής που χωράει στην παλάμη μας και πλέον καθορίζει τον ρυθμό της ζωής μας.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ισιώνει τους καθρέφτες της σάτιρας. Σε μια εποχή «αφύσικης νευρικότητας», το «Τσαντίρι» επιστρέφει για να προσφέρει την απαραίτητη αποσυμπίεση και τον χρήσιμο προβληματισμό, υπενθυμίζοντας πως η σάτιρα είναι ένα αρχαίο όχημα που πάντα βρίσκει τις ρόδες να κυλήσει.

Στη νέα εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη συναντά τη φυσική – εκείνη του Λάκη – για ένα οπτικό αποτέλεσμα που θα μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι είναι αληθινό και τι AI.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα συνεχίσει και το 2026 να χαρίζει μουσικές αποδράσεις παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες, στιγμές ατόφιας επιθεώρησης από την πένα του Λάκη Λαζόπουλου και το ταλέντο των ηθοποιών που τον συνοδεύουν στη σκηνή.

Η σάτιρα ανανεώνει το σταθερό τηλεοπτικό της ραντεβού με το κοινό, στο MEGA. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00.

