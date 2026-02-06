MENOY

MEDIA NEWS

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η Ιουλία Καραπατάκη πρώτη καλεσμένη του Λάκη Λαζόπουλου για το 2026

THESTIVAL TEAM

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026, αυτή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.

Ο Λάκης Λαζόπουλος ισιώνει τους καθρέφτες της σάτιρας και επανέρχεται με ένα «Τσαντίρι» που θα προσφέρει την απαραίτητη αποσυμπίεση και τον χρήσιμο προβληματισμό στους πολίτες, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως η σάτιρα είναι ένα αρχαίο όχημα που πάντα βρίσκει τις ρόδες να κυλήσει.

Στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανεβαίνει αυτή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, η Ιουλία Καραπατάκη. Η καλλιτέχνιδα που «μεταμορφώνει» το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι με τη δική της σύγχρονη ματιά, φέρνει στην εκπομπή του MEGA μια ερμηνεία γεμάτη ψυχή που θα συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα συνεχίσει και το 2026 να χαρίζει στιγμές ατόφιας επιθεώρησης από την πένα του Λάκη Λαζόπουλου και το ταλέντο των ηθοποιών που τον εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Στη νέα εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη συναντά τη φυσική – εκείνη του Λάκη – για ένα οπτικό αποτέλεσμα που θα μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι είναι αληθινό και τι AI.

Η σάτιρα ανανεώνει το σταθερό τηλεοπτικό της ραντεβού με τους τηλεθεατές, στο MEGA. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, αυτή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Αλ Τσαντίρι Νιούζ Ιουλία Καραπατάκη Λάκης Λαζόπουλος

