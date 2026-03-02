Ακύλας: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του “Ferto”

Τα πρώτα πλάνα από το βίντεο κλιπ του Ακύλα για το «Ferto» δημοσιεύτηκαν.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα και την Κυριακή 1 Μαρτίου προβλήθηκαν στην ΕΡΤ κάποιες εικόνες, με τον 27χρονο να φορά ένα γούνινο καπέλο και ένα εμπριμέ σετ φόρμας. Ολόκληρο το βίντεο κλιπ αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία.

Δείτε το βίντεο

Ο Ακύλας αναδείχτηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό μέσα από το Sing For Greece που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου. Ο τραγουδιστής από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το τραγούδι του ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί και πλέον θεωρείται φαβορί και ανάμεσα στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους που θα εμφανιστούν στη Βιέννη, παραμένοντας στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων.