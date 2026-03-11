MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ακύλας: Κυκλοφορεί σήμερα το βιντεοκλίπ του “Ferto”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιντεοκλίπ του «Ferto», με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Ακύλας στη Eurovision 2026.

Το βιντεοκλίπ θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στις 09:00.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά θα υποδεχτούν στο πλατό τον τραγουδιστή, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του κομματιού του και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube, στο κανάλι του διαγωνισμού της Eurovision.

Την μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Ακύλας, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Ακύλας.

Ακύλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Αχαΐα: Πήγε να κόψει ξύλα με το τσεκούρι του, αυτοτραυματίστηκε και πέθανε στο δάσος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Αλέξης Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γερμανία: Τιμή βενζίνης “2,50 ευρώ/λίτρο ή και παραπάνω” προβλέπουν οι πρατηριούχοι – Πιθανές παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ιωάννινα, Δωδώνη και Παραμυθιά λόγω του σεισμού 5,3 Ρίχτερ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην πυρηνική ενέργεια

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

Ύπνος: Πως μπορεί η μάσκα ύπνου να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα