Akylas: Η εμφάνισή του στον δεύτερο ημιτελικό του Σαν Μαρίνο για τη Eurovision 2026 – Δείτε το βίντεο

THESTIVAL TEAM

Στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού του Σαν Μαρίνο για τη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ο Ακύλας.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto», τον Μάιο στη Βιέννη, μετά τη συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Σερβίας, την Πέμπτη 5 Μαρτίου παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα που μεταδόθηκε ζωντανά από το San Marino RTV.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Ferto», επιλέγοντας το σήμα κατατεθέν της σκηνικής του εμφάνισης, σκούφο και πορτοκαλί μπότες, ολοκληρώνοντας το look του με λευκό πουκάμισο και δερμάτινη βερμούδα και γυαλιά ηλίου.

Akylas

