Ακύλας για Eurovision 2026: Ανυπομονώ για την εμφάνισή μου στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας

Ο Ακύλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Buongiorno για τα στοιχήματα που τον θέλουν στη δεύτερη θέση, αλλά και για τα δημοσιεύματα γύρω από το τραγούδι του «Ferto», που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision 2026.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ, τρέλα, χαμός, πανικός, χαιρόμαστε», σχολίασε για την εμφάνισή του στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας.

Στην αναφορά ότι γύρισε βιντεοκλίπ, αντέδρασε με χιούμορ: «Καλέ πού τα μάθατε εσείς αυτά; Τα ξέρετε εσείς αυτά; Δεν ξέρω… εγώ δεν ξέρω τίποτα».

Για την αποδοχή του κοινού και τη στήριξη που λαμβάνει, o Ακύλας δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τον κόσμο που με έχει στηρίξει τόσο καιρό και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, πραγματικά, να σας κάνω όλους περήφανους».

Όσο για τα προγνωστικά που τον φέρνουν ψηλά, επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις: «Προσπαθώ να μην τα βλέπω τόσο αυτά. Ευχαριστώ πολύ».