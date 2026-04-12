Akylas: Εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στο Eurovision in Concert στο Άμστερνταμ

Ο Akylas συνεχίζει δυναμικά την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision, κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε κάθε του εμφάνιση.

Χθες, Μεγάλο Σάββατο, ο ταλαντούχος τραγουδιστής βρέθηκε στο Άμστερνταμ, συμμετέχοντας στο δημοφιλές Eurovision in Concert, ένα από τα σημαντικότερα pre-parties του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Akylas κατάφερε για ακόμη μία φορά να ξεχωρίσει, τόσο με τη σκηνική του παρουσία όσο και με την ενέργεια που μετέδωσε στο κοινό. Η εμφάνισή του απέσπασε θερμά σχόλια από τους fans της Eurovision, οι οποίοι δείχνουν να αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τους θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια πιο χαλαρή συνάντηση με fans. Εκεί, σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, τραγούδησε μαζί τους το «Ferto», δημιουργώντας μια όμορφη και αυθόρμητη στιγμή που ενίσχυσε τη σύνδεσή του με το κοινό.

Η παρουσία του Akyla στα Eurovision pre-parties εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής συμμετοχής. Με συνεχείς εμφανίσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να φέρει το τραγούδι πιο κοντά σε ένα διεθνές κοινό και να ενισχύσει τη δυναμική του ενόψει του 70ου διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από Ogae Greece