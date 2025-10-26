Άγγελος Βουράκης: “Ο Γιώργος Λιάγκας είναι καυστικός και κάποιες φορές υπερβαίνει τα όρια”

Δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή έκανε ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία της φετινής σεζόν, την Κατερίνα Καινούργιου, τον Γιώργο Λιάγκα αλλά και τον Δημήτρη Πανόπουλο.

«Η φετινή χρονιά είναι ενδιαφέρουσα και ήδη έχουν ξεχωρίσει κάποιοι παρουσιαστές, όπως η Κατερίνα Καινούργιου. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι καυστικός και κάποιες φορές υπερβαίνει τα όρια. Όποιος θέλει, επιλέγει και τον βλέπει» είπε ο γνωστός δικηγόρος και δημοσιογράφος, Άγγελος Βουράκης.

«Αυτός είναι ο Γιώργος Λιάγκας και αυτή είναι η εκπομπή του. Ήταν ατυχής η σύνδεση του περιστατικού της Δέσποινας Βανδή με αυτό της Κυριακής Γρίβα».

«Θα ευχηθώ στον Δημήτρη Πανόπουλο καλή επιτυχία σε ότι κάνει. Δεν έχω δει την εκπομπή του», είπε ο Άγγελος Βουράκης.