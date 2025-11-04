Αγγελική Νικολούλη: Δεν θα μεταδοθεί αυτή την εβδομάδα το “Φως στο Τούνελ”

Αυτή την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, δεν θα μεταδοθεί η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ», σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του Mega.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγελική Νικολούλη βιώνει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με την απώλεια της μητέρας της, με την οποία διατηρούσε βαθιά και στενή σχέση ζωής.

Η δημοσιογράφος είχε αναφερθεί στο παρελθόν στα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούσαν την ηλικιωμένη μητέρα της, η οποία «έφυγε» από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, 1 Νοεμβρίου.