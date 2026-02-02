Βασιλική Αδαμίδου: Για εμάς, ποιότητα σημαίνει ενσυναίσθηση που μετατρέπεται σε ευθύνη και ευθύνη που γίνεται πράξη

Η Βασιλική Αδαμίδου είναι Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς. Με 26 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο ελληνικό λιανεμπόριο, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να πρωτοπορεί. Ζητήσαμε από την κ. Αδαμίδου να μας μιλήσει για τη στρατηγική της δημιουργία ενός υπεύθυνου επιχειρηματικού μοντέλου. Ποια είναι η πηγή έμπνευσης για να συντηρήσεις κάτι τόσο μεγάλο; Ποιο είναι το αποτύπωμα της εταιρείας και ποια η φιλοσοφία της στην κοινωνική προσφορά. Πιστεύει η Lidl Ελλάς στην πράσινη ανάπτυξη. Διαβάστε τη συνέντευξη που παραχώρησε η κ. Αδαμίδου στο thestival.gr.

Όταν μιλάτε για “ποιότητα” στη Lidl Ελλάς, δεν εννοείτε μόνο τα προϊόντα. Προσωπικά, πότε συνειδητοποιήσατε ότι η ποιότητα είναι και στάση ζωής;

Η στιγμή της συνειδητοποίησης ήρθε όταν είδα την ποιότητα να ξεπερνά το ράφι και να αφορά τον τρόπο που στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους και στον τόπο. Για εμάς, ποιότητα σημαίνει ενσυναίσθηση που μετατρέπεται σε ευθύνη και ευθύνη που γίνεται πράξη. Γι’ αυτό και μιλάμε για ένα σύστημα αξιών που περιλαμβάνει το δίκαιο επιχειρείν, την προάσπιση της υγείας, τη διατήρηση των πόρων, την προστασία του κλίματος και τον σεβασμό της βιοποικιλότητας. Αυτές δεν είναι “κατηγορίες” σε ένα report· είναι τα καθημερινά μας «πρέπει», ο πυρήνας του πώς ορίζουμε την καλύτερη ζωή στην πράξη.

Σε περιόδους κρίσης, τι σημαίνει να είστε “εκεί” για την κοινωνία—και τι κρατάτε προσωπικά από αυτό;

Να είμαστε «εκεί» σημαίνει να μετατρέπουμε την πρόθεση σε υποδομή ετοιμότητας που σώζει χρόνο, προστατεύει την αξιοπρέπεια και φτάνει γρήγορα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τον Κόμβο Υποστήριξης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, μέσα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής: μια μόνιμη καρδιά συντονισμού που χρηματοδοτήσαμε με 400.000€—200.000€ για τη μελέτη, ανακατασκευή και διαμόρφωση του χώρου και 200.000€ για τον πλήρη αρχικό ανεφοδιασμό σε τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, σύμφωνα με τα διεθνή Sphere Standards—και με δέσμευση ετήσιου ανεφοδιασμού ώστε η βοήθεια να είναι προβλέψιμη, συνεχής και αποτελεσματική.

Η ουσία δεν είναι να εμφανιζόμαστε μόνο στη δύσκολη στιγμή, αλλά να έχουμε ήδη χτίσει τις γέφυρες που επιτρέπουν στην πολιτεία και στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής να κινηθούν άμεσα, οργανωμένα και με ασφάλεια όταν κάθε λεπτό μετράει. Προσωπικά κρατώ δύο πράγματα: την ηρεμία που φέρνει η προετοιμασία—γιατί ξέρεις ότι οι διαδικασίες δουλεύουν πριν καν χρειαστούν—και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που λαμβάνουν στήριξη με τρόπο που τους σέβεται. Αυτός είναι για εμάς ο ορισμός της ευθύνης: να μετασχηματίζεις την ενσυναίσθηση σε σταθερή υποδομή αλληλεγγύης, έτοιμη να ενεργοποιηθεί τη στιγμή που θα χρειαστεί.

Η Θεσσαλονίκη σάς “πληγώνει” ή σας εμπνέει περισσότερο; Ποιο έργο θα δείχνατε για να εξηγήσετε τι σημαίνει φροντίδα στην πόλη;

Με εμπνέει βαθιά. Κάθε φορά που περπατώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, νιώθω μια οικειότητα που σε καλεί να κάνεις κάτι ουσιαστικό για τους ανθρώπους της—και για όσα δεν έχουν φωνή. Γι’ αυτό κρατώ ως σημείο αναφοράς τη στήριξή μας στη δημιουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου Θεσσαλονίκης: μια υποδομή πραγματικής φροντίδας, πλήρως εξοπλισμένη, με δυναμικότητα έως 1.600 στειρώσεις και 2.400 περιστατικά τον χρόνο. Είναι μια ήσυχη υπόσχεση πολιτισμού, δημόσιας υγείας και σεβασμού στη ζωή—μια απόδειξη ότι μια πόλη γίνεται καλύτερη όταν προστατεύει τους πιο ευάλωτους, ανθρώπους και ζώα μαζί. Αυτό το έργο μου θυμίζει καθημερινά γιατί η φροντίδα πρέπει να μετατρέπεται σε μόνιμη υποδομή και όχι να μένει σε καλές προθέσεις.

Αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε την “κληρονομιά” που θέλετε να αφήσετε στα παιδιά αυτού του τόπου, τι θα μου λέγατε;

Ο στόχος μου είναι να τους αφήσουμε ευκαιρίες που αντέχουν στον χρόνο και ασφάλεια που τη νιώθουν στην καρδιά τους. Αυτό σημαίνει να τα προστατεύουμε σήμερα, να τα εξοπλίζουμε για το αύριο και να τους παραδίδουμε έναν κόσμο πιο φροντισμένο. Με τη UNICEF υλοποιούμε για τρίτη χρονιά το «Μαζί ενάντια στη βία κατά των παιδιών»—όχι μόνο με χρηματοδότηση, αλλά με εργαλεία που αλλάζουν συμπεριφορές: χαρτογράφηση αναγκών, εκπαίδευση ΜΜΕ, πιλοτικό μοντέλο παιδικής προστασίας στον Δήμο Αθηναίων και διάδοση του PlaySafe App σε 5.570 εφήβους, ώστε η ενημέρωση να γίνεται καθημερινή ασπίδα. Παράλληλα, για 12η χρονιά στηρίζουμε το CTY Greece με συνολική συνεισφορά που ξεπερνά τις 550 υποτροφίες για χαρισματικά‑ταλαντούχα παιδιά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο—για να μη καθορίζεται το μέλλον από τον ταχυδρομικό κώδικα, αλλά από την προσπάθεια και την ικανότητα. Και επειδή καμία κοινωνία δεν προχωρά χωρίς φροντίδα για τους πιο ευάλωτους, η μακρόχρονη σχέση μας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μετατρέπει την εφοδιαστική μας αλυσίδα σε αλυσίδα φροντίδας: παραχωρήσαμε και καλύπτουμε τη λειτουργία δομών σε Νέα Μάκρη και Επανομή, διαθέσαμε δύο οχήματα για καθημερινές συλλογές, και προσφέρουμε συστηματικά ασφαλή τρόφιμα που δεν μπορούν να πωληθούν—ήδη σε 144 σημεία του δικτύου μας—ώστε η βοήθεια να φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

Η «κληρονομιά» που ονειρεύομαι, λοιπόν, είναι μια καθημερινότητα που τα στηρίζει και τα εμπνέει: ασφαλείς κοινότητες, σχολεία και γειτονιές που ανοίγουν προοπτικές, ένας φυσικός κόσμος που βελτιώνεται αντί να φθίνει. Να ξέρουν ότι κάποιος στάθηκε δίπλα τους με συνέπεια, από την προστασία μέχρι την παιδεία και το περιβάλλον—και ότι αυτό το «μαζί» είναι η πιο ανθρώπινη μορφή ποιότητας που μπορούμε να τους αφήσουμε.

Το περιβάλλον χρειάζεται μεγάλες δηλώσεις ή μικρές, επαναλαμβανόμενες πράξεις;

Χρειάζεται πάνω απ’ όλα συνέπεια—σχέδιο, ρυθμό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό επιλέγουμε παρεμβάσεις που «γράφουν» στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των πόλεών μας. Το Plastic Free Greece είναι ακριβώς αυτό: ένα πολυετές πρόγραμμα με σταθερή συχνότητα δράσεων, που από το 2020 μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει 67 παράκτιους και 46 υποθαλάσσιους καθαρισμούς, αφαιρώντας πάνω από 20 τόνους απορριμμάτων από ακτές και βυθούς· μόνο τη φετινή περίοδο πραγματοποιήσαμε 24 καθαρισμούς με συλλογή πάνω από 9 τόνους—μια προσπάθεια που συνδυάζει οργανωμένη προετοιμασία, συμμετοχή εργαζομένων και συνεργασίες με τοπικούς φορείς, ώστε οι παραλίες και τα θαλάσσια οικοσυστήματα να ανακτούν σταδιακά την ανθεκτικότητά τους.

Την ίδια φιλοσοφία υπηρετεί και η συνεργασία μας με τη We4All: αντί για αποσπασματικές δράσεις, επενδύουμε σε σταθερή αναδάσωση αστικών και περιαστικών περιοχών, με 16.700 δέντρα ήδη φυτεμένα σε Αθήνα, Τρίκαλα, Γιάννενα και Αλεξανδρούπολη, και με νέες πρωτοβουλίες που προγραμματίζονται στη Θεσσαλονίκη. Τα δέντρα δεν είναι σύμβολα· είναι φυσικές «υποδομές» που σκιάζουν γειτονιές, βελτιώνουν το μικροκλίμα, συγκρατούν ρύπους και δημιουργούν μικρές νησίδες ζωής για βιοποικιλότητα—αλλαγές που οι κάτοικοι τις αισθάνονται στο περπάτημα, στην αναπνοή, στην ποιότητα του δημόσιου χώρου.

Δεν μιλάμε, λοιπόν, για «events» μιας ημέρας, αλλά για στάση ζωής: να επανερχόμαστε, να μετράμε το αποτέλεσμα, να μαθαίνουμε από κάθε δράση και να επεκτείνουμε ό,τι λειτουργεί. Έτσι, οι μικρές, επαναλαμβανόμενες πράξεις γίνονται μεγάλη συλλογική μεταβολή—για καθαρότερες ακτές, πιο πράσινες πόλεις και ένα καθημερινό περιβάλλον που σέβεται και στηρίζει τους ανθρώπους του.

Αν κλείνατε με μια εικόνα του “αξίζει”, ποια θα ήταν;

Μια καθημερινή σκηνή: μια οικογένεια που βρίσκει ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές, σε ένα κατάστημα που σέβεται τον χρόνο και τις ανάγκες της· μια γειτονιά πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη· ένα παιδί που νιώθει ότι κάποιος επένδυσε στο ταλέντο του και μπορεί να πάει μακρύτερα. Αυτό σημαίνει για εμάς «όσα αξίζουν»: να μετατρέπουμε την πρόθεση σε πράξη και την πράξη σε διάρκεια—για τους ανθρώπους, για τις πόλεις μας, για το κοινό μας μέλλον.