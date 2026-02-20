Πολλαπλές διακρίσεις για τη Butterfly Communication

Σημαντική διάκριση απέσπασε η Butterfly Communication στα Events Awards 2026, κατακτώντας συνολικά έξι βραβεία: δύο Gold, τρία Silver και ένα Bronze. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική μιας εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο και υλοποιεί έργα στρατηγικής επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Τα έργα που διακρίθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών: γαστρονομία, πολιτισμό, τοπική ανάπτυξη, εκπαίδευση, βιωσιμότητα και εταιρική εμπειρία.

Το TASTE KILKIS – Γιορτή Γαστρονομίας, Πολιτισμού & Τοπικής Ταυτότητας απέσπασε δύο χρυσές διακρίσεις, με τη κριτική επιτροπή να αναγνωρίζει τον ρόλο της διοργάνωσης ως πλατφόρμας ανάδειξης της τοπικής παραγωγής και ενίσχυσης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της εξωστρέφειας.

Το «Τρώμε Τοπικά» – Φεστιβάλ Γαστρονομίας Λήμνου, που διακρίθηκε με αργυρό βραβείο, σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. Ο.Τ.Α., συνέδεσε την τοπική παραγωγή με την τουριστική ανάπτυξη, προβάλλοντας τη νησιωτική ταυτότητα μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία γαστρονομίας.

Το 9ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης απέσπασε μία αργυρή και μία χάλκινη διάκριση: σημαντική επιβράβευση για τον εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Μέσα από δράσεις βιωματικής μάθησης και συμμετοχικής ευαισθητοποίησης, η εκδήλωση ανέδειξε τον ρόλο των δημόσιων events ως εργαλείων ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Το International Women’s Day 2025 – T-Digital “Growing Together” διακρίθηκε με Silver στην κατηγορία Corporate Experiences & Stakeholder Engagement, επιβραβεύοντας μια διοργάνωση με έντονο συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα. Η εκδήλωση εστίασε στην ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και τη συνεργασία, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εταιρικών events ως εργαλείων ενίσχυσης εταιρικής κουλτούρας και ουσιαστικής σύνδεσης με τα ενδιαφερόμενα κοινά.

Οι διακρίσεις σε κατηγορίες που αφορούν Public Events by Local Authorities, Education & Academic και Corporate Stakeholder Engagement επιβεβαιώνουν την ευρύτητα της εμπειρίας της Butterfly Communication. Η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία στη διαχείριση σύνθετων έργων σε συνεργασία με Δήμους, Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α. και φορείς που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και στην υλοποίηση εταιρικών διοργανώσεων υψηλών απαιτήσεων, με στρατηγικό σχεδιασμό και μετρήσιμο αντίκτυπο.

Σε δήλωσή της, η κ. Ρόζα Εδιάρογλου, CEO της Butterfly Communication ανέφερε:

«Η φετινή αναγνώριση στα Events Awards αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Ως εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύουμε ότι η στρατηγική σκέψη, η δημιουργικότητα και η οργανωτική επάρκεια μπορούν να παράγουν έργα εθνικής εμβέλειας, ανεξαρτήτως γεωγραφικού κέντρου. Είτε πρόκειται για αναπτυξιακά έργα σε συνεργασία με Ο.Τ.Α., είτε για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε για εταιρικές διοργανώσεις με διεθνή brands, η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή: σχεδιάζουμε διοργανώσεις με ουσία, στρατηγικό βάθος και πραγματικό κοινωνικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε από τη Θεσσαλονίκη, με έργα σε όλη την Ελλάδα, να επενδύουμε σε διοργανώσεις που ξεπερνούν το επίπεδο της εκδήλωσης και λειτουργούν ως εργαλεία ανάπτυξης και σύνδεσης.»

Σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, η πολυβραβευμένη παρουσία μιας εταιρείας με βάση τη Θεσσαλονίκη και πανελλαδική δραστηριότητα επιβεβαιώνει ότι η περιφερειακή δημιουργικότητα μπορεί να διαμορφώνει εθνικό αποτύπωμα και να πρωταγωνιστεί στη σύγχρονη βιομηχανία των events.