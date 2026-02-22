MENOY

My market Local: Τιμήθηκαν με τη διάκριση "BE SPOKEN FRANCHISE" στα Franchise Awards 2026

Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο. Το βραβείο «BE SPOKEN FRANCHISE» στα Franchise Awards 2026, είναι μία σημαντική αναγνώριση, από τον πλέον καταξιωμένο θεσμό του franchising στην Ελλάδα,  που επιβεβαιώνει τη δυναμική τους παρουσία και τη σταθερά ανοδική τους πορεία στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου και συγκεκριμένα των convenience stores.

Με 65 καταστήματα σε λειτουργία, ένα εκ των οποίων άνοιξε πρόσφατα στο Ηράκλειο της Κρήτης, το δίκτυο My market Local αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, επενδύοντας σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο franchise που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής αγοράς. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στην ουσιαστική υποστήριξη των franchisees, στην εκπαίδευση, στην αξιοποίηση των εμπορικών συμφωνιών και στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης για κάθε κατάστημα.

Η στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου βασίζεται στη στενή συνεργασία με τους franchisees και στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τοπικής αγοράς, ενισχύοντας τον ρόλο του σύγχρονου καταστήματος γειτονιάς. Τα My market Local συνεχίζουν με συνέπεια την αναπτυξιακή τους πορεία, και τον επόμενο μήνα αναμένεται να εγκαινιάσουν 5 νέα καταστήματα, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου τους σε ακόμα περισσότερες γειτονιές σε όλη την Ελλάδα.

