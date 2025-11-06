Η γεύση της Θεσσαλονίκης, ένα κλικ μακριά

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να φας καλά αρκεί να ξέρεις που να ψάξεις. Και, ειλικρινά, λίγα πράγματα είναι πιο satisfying από το να ανακαλύπτεις ένα μικρό spot που γίνεται αμέσως «δικό σου». Το efood, με μια μεγάλη γκάμα εστιατορίων και καταστημάτων, κρύβει τέτοιους θησαυρούς από σουβλατζίδικα μέχρι μαγειρευτά που θυμίζουν Κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι.

Κι επειδή ξέρουμε πως κάθε μέρα του ΠΣΚ έχει τη δική της διάθεση, εμείς είμαστε εδώ για να σου πούμε τι αξίζει να παραγγείλεις την κάθε μέρα.

Παρασκευή: Οι γύροι που έγιναν σημείο αναφοράς

Αν υπάρχει ένα όνομα που θα ακούσεις να ψιθυρίζεται για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής street food κουλτούρας είναι ο Γύρος της Αριστοτέλους. Ο γύρος του, καλοψημένος και ζουμερός, σερβίρεται με αφράτη πίτα, φρέσκα υλικά και γεύση που ξεχωρίζει.

Στην ίδια κατηγορία, ο Σαββίκος αποτελεί σταθερή αξία. Με σουβλάκι, γύρο και επιλογές που παραμένουν πιστές στην ελληνική γαστρονομική παράδοση, προσφέρει το ιδανικό βραδινό γεύμα για κάθε στιγμή που θέλετε κάτι γρήγορο και νόστιμο.

Και για όσους ξέρουν «που να ψάξουν» υπάρχει το Μοναδικό. Ένα μικρό μαγαζί που δικαιώνει το όνομά του, με γεύσεις απλές, σωστά ψημένες και γεμάτες φροντίδα. Δεν χρειάζεται fancy περιγραφή – η φήμη του έχει χτιστεί ήδη στο efood.

Το comfort που σηματοδοτεί την αρχή του Σαββατοκύριακου

Το σαββατοκύριακο είναι συνώνυμο της χαλάρωσης, της καλής παρέας και –φυσικά – του καλού φαγητού.

Στο Δια Χοίρος, η εμπειρία ξεκινά με ζουμερό σουβλάκι, ψητά κρέατα και γεύσεις που αναδεικνύουν την ελληνική παράδοση στο πιάτο. Κάθε μερίδα αποπνέει φρεσκάδα, αυθεντικότητα και μεράκι.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο εκλεκτό, το Λόρδον προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία meat grill, με εκλεκτές κοπές κρέατος, τέλειο ψήσιμο και πλούσια αρώματα. Ένα δείπνο που σηματοδοτεί την έναρξη του Σαββατοκύριακου με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

Σάββατο: Brunch που σε γεμίζει ενέργεια

Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στην ανεμελιά και το brunch είναι η τέλεια αφορμή για να ξεκινήσει η μέρα χαλαρά αλλά και γευστικά.

Στο The Espressonist, ο ποιοτικός καφές και τα φρεσκοφτιαγμένα snacks δημιουργούν τον ιδανικό συνδυασμό για ένα απολαυστικό πρωινό γεύμα.

Για κάτι πιο ανάλαφρο, στο JOIN healthy food & juice bars, οι φρέσκοι χυμοί, τα smoothies και τα υγιεινά πιάτα γεμίζουν τη μέρα σας ενέργεια και θετική διάθεση, προσφέροντας ένα brunch που ισορροπεί ανάμεσα στη φρεσκάδα και την ευεξία.

Κυριακή: Lazy lunch με άρωμα σπιτικού φαγητού

Η Κυριακή είναι η μέρα της ξεκούρασης και της οικογενειακής θαλπωρής.

Το Mami by Cookflix φέρνει στο τραπέζι μαγειρευτά φαγητά, με πιάτα που συνδυάζουν αυθεντικότητα και γεύση. Από τις κλασικές συνταγές μέχρι τις πιο σύγχρονες εκδοχές τους, κάθε πιάτο φτιάχνεται με αγάπη και φροντίδα.

Για όσους αγαπούν τα ψητά και τις κλασικές γεύσεις, το Food Plaza προσφέρει επιλογές που συνδυάζουν την απλότητα με τη γευστική πληρότητα. Ιδανικό για ένα χαλαρό κυριακάτικο γεύμα, για το τέλειο κλείσιμο ενός όμορφου σαββατοκύριακου.

Με το efood, κάθε ώρα της ημέρας είναι μια νέα ευκαιρία για να ανακαλύψετε και να απολαύσετε νέες γεύσεις, είτε πρόκειται για κάτι γρήγορο και νόστιμο, είτε για ένα πιο χαλαρό γεύμα το σαββατοκύριακο. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σας, οι επιλογές είναι άπειρες και πάντα κοντά σας!