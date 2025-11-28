Επενδύοντας στο μέλλον: Η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει τη μάθηση και τη δημιουργική ανάπτυξη των νέων στον Δήμο Αριστοτέλη

Η Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο του πολυετούς Πλάνου Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων, ενισχύει τον στρατηγικό πυλώνα «Εκπαίδευση & στήριξη της νέας γενιάς», με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης, δημιουργικότητας και συμμετοχής για τα παιδιά και τους εφήβους του Δήμου Αριστοτέλη.

Μέσα από έναν συντονισμένο σχεδιασμό, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις που καλύπτουν κάθε ηλικία και εκπαιδευτικό στάδιο, από τον χώρο του σχολείου και του παιχνιδιού, μέχρι την αθλητική δραστηριότητα και την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας, ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα και την πορεία της νέας γενιάς. Κάθε πρωτοβουλία σχεδιάζεται με γνώμονα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δημιουργικότητα, την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική συνοχή.

Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για τη νέα γενιά, αφορά την αναβάθμιση και δημιουργία 11 σύγχρονων παιδικών χαρών, σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη, στις Δημοτικές Κοινότητες Αρναίας, Βαρβάρας, Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου (με δύο έργα να υλοποιούνται στην εν λόγω κοινότητα), Ιερισσού, Νέων Ρόδων, Ολυμπιάδας, Ουρανούπολης, Σταγείρων και Στρατονίκης, με συνολικό προϋπολογισμό 759.751€ (χωρίς ΦΠΑ). Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του 2026 και εστιάζουν στην πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας, στην πιστοποίηση των χώρων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και στη δημιουργία νέων, πλήρως εξοπλισμένων και περιφραγμένων παιδικών χαρών, όπου δεν υπάρχει παλαιότερη εγκατάσταση. Με τις σημαντικές αυτές παρεμβάσεις, οι παιδικές χαρές θα αποτελούν χώρους ασφαλείς, λειτουργικούς και προσβάσιμους, όπου τα παιδιά θα μπορούν να παίζουν και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της σωματικής δραστηριότητας και της αθλητικής συμμετοχής των νέων, με αναβαθμίσεις αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Αριστοτέλη, δημιουργώντας ασφαλείς, σύγχρονους και προσβάσιμους αθλητικούς χώρους.

Παράλληλα, συνεχίζεται και φέτος το πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών μονάδων με εκσυγχρονισμό αιθουσών, χώρων υγιεινής και τεχνικού εξοπλισμού. Η στήριξη της νέας γενιάς περιλαμβάνει επίσης το Πρόγραμμα Υποτροφιών, που ξεκίνησε το 2023 και διευρύνθηκε το 2025 με την πρωτοβουλία «Αριστεύω», προσφέροντας ευκαιρίες σε μαθητές και φοιτητές, για όλα τα στάδια εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποστήριξης.

Όπως σημειώνει ο κ. Mathieu Vallart, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός: «Η στήριξη της νέας γενιάς αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Μέσα από την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, των παιδικών χαρών και των αθλητικών υποδομών, δημιουργούμε χώρους όπου οι νέοι του Δήμου Αριστοτέλη, μπορούν να ονειρεύονται, να ανακαλύπτουν, να παίζουν και να μεγαλώνουν με ασφάλεια και ενθουσιασμό. Πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να έχει τα εφόδια και την υποστήριξη να αναπτύξει δεξιότητες, να εκφράσει τη δημιουργικότητά του και να συμμετέχει ενεργά στην κοινότητα. Με κάθε πρωτοβουλία, δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε στο μέλλον, ενισχύοντας τη χαρά και την ικανότητά τους να διαμορφώσουν έναν καλύτερο κόσμο.»

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει συνολικά τη δημιουργικότητα, τη σωματική δραστηριότητα και την ευημερία των παιδιών και των νέων, επιβεβαιώνοντας τον θετικό αντίκτυπο της υπεύθυνης εταιρικής δραστηριότητας στην τοπική κοινωνία.