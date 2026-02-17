MENOY

MARKET

Discount Markt: Προσφορές που δεν χάνονται για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας!

|
THESTIVAL TEAM

Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει και στα Discount Markt η προετοιμασία για το γιορτινό τραπέζι ξεκινά με ασύγκριτα χαμηλές τιμές σε υπέροχες νηστίσιμες επιλογές.

Στο νέο φυλλάδιο που ξεκινά τη Δευτέρα 16/2 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να απολαύσετε τα Κούλουμα με παράδοση και ποικιλία. Ανακαλύψτε μια πλούσια γκάμα σε νηστίσιμα θαλασσινά και αγαπημένους σαρακοστιανούς μεζέδες που απογειώνουν το γιορτινό τραπέζι αλλά και νηστίσιμες γλυκές απολαύσεις που δίνουν τη δική τους γεύση στην έναρξη της Σαρακοστής.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η παραδοσιακή λαγάνα, που θα τη βρείτε σε απίστευτη τιμή όλη την εβδομάδα, αλλά και την Καθαρά Δευτέρα που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το φυλλάδιο εδώ.

