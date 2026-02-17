Discount Markt: Προσφορές που δεν χάνονται για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας!
THESTIVAL TEAM
Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει και στα Discount Markt η προετοιμασία για το γιορτινό τραπέζι ξεκινά με ασύγκριτα χαμηλές τιμές σε υπέροχες νηστίσιμες επιλογές.
Στο νέο φυλλάδιο που ξεκινά τη Δευτέρα 16/2 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να απολαύσετε τα Κούλουμα με παράδοση και ποικιλία. Ανακαλύψτε μια πλούσια γκάμα σε νηστίσιμα θαλασσινά και αγαπημένους σαρακοστιανούς μεζέδες που απογειώνουν το γιορτινό τραπέζι αλλά και νηστίσιμες γλυκές απολαύσεις που δίνουν τη δική τους γεύση στην έναρξη της Σαρακοστής.
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η παραδοσιακή λαγάνα, που θα τη βρείτε σε απίστευτη τιμή όλη την εβδομάδα, αλλά και την Καθαρά Δευτέρα που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το φυλλάδιο εδώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τήνος: Καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία – Δρόμοι άνοιξαν στα δύο – Βίντεο
- Θάνος Τοκάκης για τον θάνατο του αδελφού του: Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα βιώσει ένα τόσο τραγικό γεγονός στη ζωή μου
- Ρωσία: Κτίριο σε στρατιωτική βάση καταρρέει κοντά στην Αγία Πετρούπολη – Διενεργείται έρευνα για “αμέλεια”