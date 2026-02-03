MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ζώζα Μεταξά: Κρατάω επαφές με τον Μάριο Καπότση, ό,τι επαφές μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου

|
THESTIVAL TEAM

Στην επίσημη πρεμιέρα θεατρικής παράστασης παραβρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/2) η Ζώζα Μεταξά και η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, για το διαζύγιο της κόρης της από τον Μάριο Καπότση, όσα γράφονται κατά καιρούς για εκείνη αλλά και τις επαφές που επιλέγει να κρατά η ίδια με τον πρώην γαμπρό της.

«Η Κόνι δεν παραπονιέται για αυτά που γράφονται για εκείνην, δεν είναι τέτοιο παιδί. Για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ όλο αυτό που έχει βγει προς τα έξω για τις σχέσεις της με τον Μάριο Καπότση», απαντά η Ζώζα Μεταξά.

«Κρατάω επικοινωνία με τον Μάριο… ό,τι επικοινωνία μπορείς να κρατήσεις με τον πρώην της κόρης σου», επισήμανε η ηθοποιός στους ρεπόρτερς των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Ζώζα Μεταξά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Πλεύρης: Δομές, αποτροπή από το Λιμενικό και επιστροφές το τρίπτυχο της επιτυχίας για τις μεταναστευτικές ροές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 46χρονος είχε στο αυτοκίνητο τσεκούρι, δύο αναδιπλούμενους σουγιάδες και χασίς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται συναυλία – αφιέρωμα στον Ιταλό συνθέτη Ennio Morricone

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στη Ναύπακτο, τέσσερις συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αρχεία Έπσταιν: Αποκαλύφθηκαν τα ονόματα τουλάχιστον 43 θυμάτων – Ποιοι διάσημοι εμφανίζονται στη λίστα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα υδροδότησης αύριο για τέσσερις ώρες σε όλη την Πυλαία – Η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ