Ζώζα Μεταξά: Κρατάω επαφές με τον Μάριο Καπότση, ό,τι επαφές μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου

Στην επίσημη πρεμιέρα θεατρικής παράστασης παραβρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/2) η Ζώζα Μεταξά και η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, για το διαζύγιο της κόρης της από τον Μάριο Καπότση, όσα γράφονται κατά καιρούς για εκείνη αλλά και τις επαφές που επιλέγει να κρατά η ίδια με τον πρώην γαμπρό της.

«Η Κόνι δεν παραπονιέται για αυτά που γράφονται για εκείνην, δεν είναι τέτοιο παιδί. Για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ όλο αυτό που έχει βγει προς τα έξω για τις σχέσεις της με τον Μάριο Καπότση», απαντά η Ζώζα Μεταξά.

«Κρατάω επικοινωνία με τον Μάριο… ό,τι επικοινωνία μπορείς να κρατήσεις με τον πρώην της κόρης σου», επισήμανε η ηθοποιός στους ρεπόρτερς των ψυχαγωγικών εκπομπών.