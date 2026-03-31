Ζωή Κρονάκη: Στην ΕΡΤ δουλεύουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση όπως ακριβώς θα δούλευα σε ένα ιδιωτικό κανάλι

Η Ζωή Κρονάκη βρέθηκε καλεσμένη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τη νύχτα της Δευτέρας 30 Μαρτίου, στο «The 2Night Show» και μίλησε για τα σενάρια γύρω από την εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», αλλά και για τη σχέση της με την ΕΡΤ.

«Είμαστε ακόμη σε μια φάση που έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας σε επίπεδο εκπομπών. Δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο ραντεβού. Αλλά έχουμε πολύ καλή επαφή με τους ιθύνοντες της ΕΡΤ. Νιώθουμε πολύ καλά στο σπίτι μας. Περνάμε πολύ όμορφα και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το κλίμα, στο να συνεχίσουμε»., είπε αρχικά η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο αλλαγών, αλλά και στο τηλεοπτικό της μέλλον, σημείωσε: «Ναι, δεν νομίζω να τίθεται ποτέ κάποιο πρόβλημα ή να ’χω κάποιο τροχοπέδη απέναντι σ’ αυτό. Δηλαδή έχω στηριχθεί πάρα πολύ από την ΕΡΤ. Νιώθω ότι υπάρχει μια πολύ αμφίδρομη και καλή σχέση και σεβασμός. Αλλά είμαστε επαγγελματίες, αν έρθει μία πρόταση…».

Παράλληλα, στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στη δημόσια τηλεόραση και στα σχόλια περί τηλεθέασης: «Ξέρεις πού νιώθω λίγο αδικημένη κάποιες φορές; Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν μου αρέσει καθόλου το τσουβάλιασμα. Το λέω πάντα και σε κάθε συνέντευξη, ότι καλό είναι να κρίνουμε τα πράγματα εξατομικευμένα. Δηλαδή, δεν μπορείς να τα βάζεις όλα στον ίδιο ντορβά. Όταν λοιπόν μιλάς για ένα συγκεκριμένο πράγμα, θα πρέπει να ξέρεις και πού απευθύνεσαι.

Μιλώντας για τον εαυτό μου, έχω να σου πω ότι στα χρόνια που είμαι στην ΕΡΤ, που είναι περίπου πέντε νομίζω τα τελευταία χρόνια, γιατί μιλάς για πρωταθλητισμό εμείς δουλεύουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση, όπως ακριβώς πιστεύω ότι θα δούλευα σε ένα ιδιωτικό κανάλι… Όπως επίσης μπορώ να σου πω, γιατί γίνεται λόγος για τα νούμερα τηλεθέασης, εννοείται ότι θα δούμε τα νούμερα τηλεθέασης.

Εννοείται ότι θα μας απασχολήσουνε. Δεν τα έχουμε δέσει τον γάιδαρο μας. Είμαστε άνθρωποι που διαρκώς κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος θέλω να πω. Οπότε δεν νιώθω ότι υστερούμε ή ότι υπολειπόμαστε ως επαγγελματίες κάπου και πολλές φορές βλέπω ότι και οι εκπομπές μας είναι στα ίσα με τον ανταγωνισμό».

Και πρόσθεσε: «Η ΕΡΤ δεν σου εξασφαλίζει ότι θα έχεις ένα χρόνο, θα έχεις και τον επόμενο, δηλαδή το αντιλαμβάνομαι, ότι μπορεί να μην κόψει μια εκπομπή, ή να αφήσει να ολοκληρωθεί. Θα μου πεις ότι τα ιδιωτικά κανάλια είναι επιχειρήσεις. Από την άλλη όμως, το να ολοκληρώνονται και οι εκπομπές, είναι αγαστό και ίσως θα ‘πρεπε να δίνεται και χρόνος στα προϊόντας. Έχεις επιλέξει τους ανθρώπους. Είμαι φύσει άνθρωπος που αγωνίζομαι. Είμαι αγωνίστρια της ζωής, όλα αυτά τα χρόνια και το ξέρεις».