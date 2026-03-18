Ζώγια Σεβαστιανού για Πέτρο Φιλιππίδη: Έπραξε ύβρη απέναντι στο δώρο που του δόθηκε

H Ζώγια Σεβαστιανού παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με την Φαίη Σκορδά, το πρωινό της Τετάρτης, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Μεταξύ άλλων, δε, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό που παρατηρεί στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στην καλλιτεχνική απουσία του Πέτρου Φιλιππίδη τα τελευταία χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Ζώγια Σεβαστιανού εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, ειδικά στο κομμάτι των γυναικών. Όχι μόνο στη δική μας την δουλειά, γενικά. Κάπως, εδώ, για το σύστημα οι γυναίκες πάνω από τα 40 είμαστε περιττές. Σ’ αυτούς που μένουν σ’ αυτές τις ηλικίες, ίσως, τα πράγματα είναι πιο κινητικά χωρίς αυτό να σημαίνει κιόλας ότι μπορείς να επιβιώσεις μέσα από αυτό”.

“Μετά το metoo υπάρχει πλέον ένα φρένο, ένα πράγμα που δεν υπήρχε στα δικά μου χρόνια. Δεν μου ήταν δύσκολο να μοιραστώ και γω δημόσια την δική μου κακοποιητική εμπειρία, δεν ήταν κάτι που δεν το είχα μοιραστεί. Εντάξει, έφαγα μπούλινγκ επειδή αναφέρθηκα σε νεκρό αλλά είναι μια τεράστια κουβέντα το τι σημαίνει ότι ο νεκρός δεδικαίωται”.

“Με τον Πέτρο Φιλιππίδη ήμασταν και συμμαθητές στη δραματική σχολή. Νομίζω ότι αυτό το παιδί έπραξε μια ύβρη, γιατί είχε εξαιρετικό ταλέντο και είχε τα πάντα στα πόδια του. Νομίζω ότι έπραξε ύβρη απέναντι σ’ αυτό το δώρο που του δόθηκε. Δεν ξέρω αν τώρα θέλει να επιστρέψει, προσωπικά δεν συνεργαζόμουν μαζί του” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Ζώγια Σεβαστιανού στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο καθημερινό μαγκαζίνο του MEGA.