Ζέτα Θεοδωροπούλου για το διαζύγιό της: Εννοείται ότι πικράθηκα, εγώ δεν ήθελα να χαλάσει το σπιτικό μου

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Ζέτα Θεοδωροπούλου μίλησε για την προσωπική της ζωή. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, αναφέρθηκε στο διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Ταχτσίδη, και στο πώς επικοινώνησαν στα τρία παιδιά που έχουν αποκτήσει, το τι συνέβη στην οικογένειά τους.



Το πρώην ζευγάρι είχε ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2016. Στη διάρκεια της κοινής τους ζωής, έγιναν γονείς τριών παιδιών.



Μιλώντας για τη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, η Ζέτα Θεοδωροπούλου εξήγησε πως: «Στη ζωή μας όλα είναι μαθήματα. Άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας είναι ένα δώρο, άλλοι ένα μάθημα, άλλοι μία τιμωρία. Εγώ από όλο αυτό νιώθω ευγνώμων γιατί με αυτόν τον άνθρωπο έχω αποκτήσει τρία υπέροχα παιδιά, που δεν αλλάζει, είμαστε γονείς.

Εννοείται ότι πικράθηκα, εγώ δεν ήθελα να χαλάσει το σπιτικό μου. Αλλά δόξα τω Θεώ, στη πορεία του χρόνου κατάλαβα ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό και αυτό».

Στη συνέχεια, η influencer και επιχειρηματίας είπε ότι: «Μιλάμε σαν γονείς. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν έχω πικρία, γιατί δεν έχω πλέον αισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο. Τα παιδιά γνωρίζουν την αλήθεια σαν παραμυθάκι. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα στα παιδιά, γιατί θα είναι χειρότερο να μάθουν την αλήθεια από κάποιο άλλο στόμα».