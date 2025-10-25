MENOY

Ζέτα Δούκα: Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους

THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε η Ζέτα Δούκα. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη γυναικεία αλληλεγγύη κλπ…

«Υψώνω το ανάστημά μου, οι φωνές μας πρέπει να ακούγονται. Λίγοι άνθρωποι βοηθούν για να γίνει πραγματικότητα η αλλαγή που θέλουμε. Η αλληλεγγύη είναι στην κορυφή των αξιών για μένα. Η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη. Οι γυναίκες ζούμε σε έναν πατριαρχικό κόσμο και είναι δύσκολο να διακρίνουμε τα κοινά μας σημεία.

Οι γυναίκες για να επιβιώσουμε έχουμε υιοθετήσει ανδρικά χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, δεν φέρονται με υποστηρικτικό τρόπο σε άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες που κατάφεραν να βρεθούν σε υψηλές θέσεις υιοθετούν χαρακτηριστικά κακομεταχείρισης επειδή έχουν κακοποιηθεί», είπε αρχικά η Ζέτα Δούκα.

Η Ζέτα Δούκα ανέφερε στη συνέχεια: «Πλήρωσα το τίμημα του να μιλάς ανοιχτά. Όμως η ζωή προχωράει μπροστά. Στον αγώνα μου συνάντησα πολλούς “ισαποστάκηδες”, πολλές γυναίκες δεν μου στάθηκαν. Φοβάμαι τις γυναίκες που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους».

