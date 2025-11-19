Ζενεβιέβ Μαζαρί: Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι με τη μάνα μου ήμασταν φίλες, ήταν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου

Καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για την εφηβεία της κόρης της, τα δύσκολα χρόνια των γονιών της και τη δική της σχέση με τον Βασίλη Καρύδη.

«Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, υπάρχουν εβδομάδες και που δεν μιλάει και όταν αποφασίζει μας αγκαλιάζει. Το ίδιο κάναμε και εμείς είναι φυσιολογικό. Με αγχώνει η εφηβεία γιατί θέλω τα παιδιά μου να είναι καλά, δεν είναι εύκολα αυτά τα χρόνια. Τα καλά παιδιά γίνονται καλύτερα όταν την πατάνε, εγώ που ήμουν καλό παιδί από τις λακκούβες και τα πεσίματα έμαθα.

Πάντα από τα λάθη σου και τις στραβές γίνεσαι. Εγώ θέλω τα παιδιά μας να είναι ζωντανοί οργανισμοί και να πληγωθούνε. Δεν γίνεται να μπεις στον ερωτικό κόσμο και να μη φας χυλόπιτα ή να μην τσαλακωθείς. Ξέρω πότε θα βγει η κόρη μου και γιατί θα αργήσει, τα λέμε όλα. Εγώ έβγαινα και οι γονείς μου δεν το ήξεραν, φεύγαμε από το παράθυρο με τον αδερφό μου», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

«Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι με τη μάνα μου ήμασταν φίλες μου, τα ήξερα όλα, αλλά έχω φάει και χαστούκι επειδή ανέβηκα σε μηχανή. Ήμουν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου. Όταν οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι καλές πιστεύω πως είναι καλύτερα να χωρίζουν», είπε στη συνέχεια.

«Με τον Βασίλη είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι και 20 χρόνια μαζί. Δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ το στεφάνι. Είμαστε τυχεροί που πάμε παράλληλα, δεν έχει πατήσει ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχουμε απομακρυνθεί. Ο Βασίλης θεωρεί πως η σούπερ δύναμη της αναγνωρισιμότητας είναι πως πλέον βρίσκουμε άνετα τραπέζι στα εστιατόρια», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.