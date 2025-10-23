Ζαφείρης Μελάς για τη χυδαία μαντινάδα στην Ιουλία Καλλιμάνη: “Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο – Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα”

Στο χυδαίο περιστατικό που συνέβη σε μαγαζί που εμφανιζόταν η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε ο Ζαφείρης Μελάς, υποστηρίζοντας ότι η συνάδελφος του θα έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά το συμβάν.

Συγκεκριμένα, ο λαϊκός τραγουδιστής μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» είπε ότι η Ιουλία Καλλιμάνη θα έπρεπε να έχει μια πιο μετριοπαθή στάση στην σεξιστική και χυδαία μαντινάδα που της τραγούδησε θαμώνας στο μαγαζί που εμφανιζόταν, λέγοντας ότι «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» και ότι «έπρεπε να κάνει τη χαζούλα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εκείνη την ώρα το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλά και να είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει.

Δεν νομίζω ότι η Ιουλία έπρεπε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Πριν χρόνια κάποιος έβρισε την οικογένειά μου και του κοπάνησα το μικρόφωνο στο κεφάλι», είπε ο Ζαφείρης Μελάς.

Δείτε το βίντεο