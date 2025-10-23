MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ζαφείρης Μελάς για τη χυδαία μαντινάδα στην Ιουλία Καλλιμάνη: “Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο – Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα”

|
THESTIVAL TEAM

Στο χυδαίο περιστατικό που συνέβη σε μαγαζί που εμφανιζόταν η Ιουλία Καλλιμάνη αναφέρθηκε ο Ζαφείρης Μελάς, υποστηρίζοντας ότι η συνάδελφος του θα έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά το συμβάν.

Συγκεκριμένα, ο λαϊκός τραγουδιστής μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» είπε ότι η Ιουλία Καλλιμάνη θα έπρεπε να έχει μια πιο μετριοπαθή στάση στην σεξιστική και χυδαία μαντινάδα που της τραγούδησε θαμώνας στο μαγαζί που εμφανιζόταν, λέγοντας ότι «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» και ότι «έπρεπε να κάνει τη χαζούλα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εκείνη την ώρα το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να μην ήταν καλά και να είπε κάτι που δεν έπρεπε να πει.

Δεν νομίζω ότι η Ιουλία έπρεπε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Έπρεπε να κάνει τη χαζούλα και να τελείωνε εκεί. Θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Πριν χρόνια κάποιος έβρισε την οικογένειά μου και του κοπάνησα το μικρόφωνο στο κεφάλι», είπε ο Ζαφείρης Μελάς.

Δείτε το βίντεο

Ζαφείρης Μελάς Ιουλία Καλλιμάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Γαλλία-δολοφονία της 12χρονης Λολά: Κανένας κλονισμός της κρίσης της κατηγορούμενης, σύμφωνα με ειδικούς της ψυχιατρικής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν διστάζει να στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Πούτιν: Προειδοποιεί για “συντριπτική” απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών εδαφών

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σόφη Ζαννίνου: Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί, έχω φάει το πακέτο της πατριαρχίας

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

ΟΗΕ: Ο υποσιτισμός των εγκύων και των βρεφών στη Γάζα θα έχει συνέπειες για γενιές ολόκληρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Γκάζι: Η ΕΛ.ΑΣ διαψεύδει ότι είχε ενημερωθεί για τον θάνατο της 16χρονης