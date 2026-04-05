Ζαχαρίας Ρόχας: Έπαιξα τον ρόλο του Χριστού και παραλίγο να σκοτωθώ στα 33 μου

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και τον Κωνσταντίνο Αρκά παραχώρησε ο Ζαχαρίας Ρόχας.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την καριέρα του, τη γνωριμία με τη Τζένη Καρέζη και τον τηλεοπτικό ρόλο του Χριστού που τον σημάδεψε.

«Είχα την ευκαιρία και την τύχη να συναντήσω τους τελευταίους μεγάλους δασκάλους της χώρας μας. Τσαρούχη, Ρίτσο, Διδώ Σωτηρίου, Κική Δημουλά, Σαββόπουλο…», είπε αρχικά ο Ζαχαρίας Ρόχας.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Ευτύχησα να γνωρίσω τη Τζένη Καρέζη που ήταν η πρώτη που μου έδωσε την ευκαιρία να πατήσω το σανίδι. Ο καθένας μπορεί να ανέβει στη σκηνή από τη στιγμή που καταργήθηκε η άδεια του ηθοποιού. Το να βγεις από ριάλιτι και να παίξεις σε μια σειρά, το καταλαβαίνω, αλλά να πας στην Επίδαυρο, δεν νομίζω».

Για τον ρόλο του Χριστού που έπαιξε στη σειρά «Πόντιος Πιλάτος», ο Ζαχαρίας Ρόχας απάντησε: «Ήταν η μοναδική σειρά στην Ελλάδα που έγινε με κοστούμια εποχής. Η κορυφαία στιγμή ήταν το γύρισμα της Σταύρωσης, την ώρα που γυριζόταν, υπήρχε μια ιερότητα. Στα 33 μου είχα αυτοκινητιστικό ατύχημα -όπως λέει και η παράδοση- και παραλίγο να σκοτωθώ».