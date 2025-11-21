Ξέσπασε σε κλάματα η κόρη του Μπρους Γουίλις – “Κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο”, είπε

Για τις δυσκολίες της καθημερινότητας σαν μόνη μητέρα μίλησε η Ράμερ Γουίλις. Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα ευάλωτη στιγμή.

Η 37χρονη ηθοποιός, η οποία μεγαλώνει τη δίχρονη κόρη της, Λουέτα μετά τον χωρισμό της από τον Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, παραδέχτηκε πως υπάρχουν ημέρες που το βάρος της ευθύνης γίνεται ιδιαίτερα αισθητό, όσο κι αν η μικρή της δεν αποτελεί ποτέ «δύσκολο κομμάτι» της ζωής της.

Η Ράμερ Γουίλις δημοσίευσε σε story στο Instagram ένα βίντεο όπου φαίνεται δακρυσμένη, να περπατά μέσα στο δάσος και να σκουπίζει τα μάτια της. Πάνω σε αυτό έγραψε: «Μόλις έριξα ένα καλό κλάμα στο δάσος… κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο. Εκείνη δεν είναι δύσκολη (ποτέ), αλλά κάποιες φορές το να κάνεις τα πάντα μόνη σου μπορεί να γίνει πραγματικά βαρύ».

Rumer Willis shared her candid thoughts about being a single parent to her and ex Derek Thomas’ 2-year-old daughter Louetta. https://t.co/64STU2ZVoN pic.twitter.com/fxx2ElswJu — E! News (@enews) November 20, 2025

Η Ράμερ Γουίλις υποδέχτηκε την κόρη της, Λουέτα, τον Απρίλιο του 2023, ανακοινώνοντας τότε τη γέννηση με μια ανάρτηση: «Είσαι καθαρή μαγεία. Γεννημένη στο σπίτι… είσαι περισσότερα απ’ ό,τι ονειρευτήκαμε ποτέ».

Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2024, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη γέννηση της μικρής, αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Τόμας χώρισαν. Σε ερώτηση follower εάν παραμένουν ζευγάρι, απάντησε ξεκάθαρα: «Όχι, είμαι μόνη μαμά και έχουμε κοινή επιμέλεια». Παρά τον χωρισμό, υπογράμμισε πόσο βαθιά ευγνώμων είναι για την κόρη της: «Είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή μου και θα είμαι πάντα ευγνώμων που αυτή η σχέση μου έφερε αυτό το παιδί».

Λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του χωρισμού, η Ράμερ Γουίλις απαθανατίστηκε από παπαράτσι σε τρυφερά στιγμιότυπα με έναν άγνωστο άντρα έξω από πυροσβεστικό σταθμό στο Λος Άντζελες, γεγονός που πυροδότησε νέες φήμες για την προσωπική της ζωή.