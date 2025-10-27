MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά για τον μαθητή με αυτισμό: “Αυτό που έγινε είναι χυδαίο, ανατρίχιασα σαν μαμά”

|
THESTIVAL TEAM

Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή “Buongiorno” με το θέμα του μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος κληρώθηκε να είναι ο σημαιοφόρος στην παρέλαση και μετά από λίγο του αφαίρεσαν αυτή την τιμή.

«Φύγαμε την Παρασκευή και οι δύο έξαλλες, για τον μαθητή που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Θα ήταν σημαιοφόρος, είχε χαρεί το παιδί και μετά αποκλείστηκε. Του είπαν ότι θα είναι ο σημαιοφόρος και μετά από λίγο του είπαν “κάναμε ένα λάθος, δεν θα είσαι”», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Το θέμα είναι αυτό που φαντάζομαι σκέφτηκαν όλοι, ότι επειδή είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν θα κρατήσει τη σημαία; Αυτό είναι χυδαίο, αντιπαιδαγωγικό και δεν μπορούμε να μιλάμε για συμπερίληψη, όταν βλέπεις ένα παιδί να προσπαθεί τόσο, να προσπαθεί επί δέκα και εσύ να τον τιμωρείς».

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε επίσης: «Εγώ συγκινήθηκα από τη συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς του, οι οποίοι κράτησαν την ανωνυμία προστατεύοντας το παιδί και με ένα πολύ σωστό τρόπο.

Εγώ ανατρίχιασα σαν μαμά όταν διάβασα αυτό που είπαν οι γονείς, ότι έγινε ένα λάθος και δεν έπρεπε το παιδί να είναι μέσα στην 14αδα, γιατί δεν μας καλέσατε μαζί με τον άνθρωπο που είναι δίπλα του, να ρωτήσουμε πώς θα το πούμε, και το είπατε εσείς;

Δώσατε μια χαρά σε ένα παιδί μπροστά στους συμμαθητές του και σε μισή ώρα τον καλέσατε πίσω να του πείτε ότι έγινε λάθος. Γιατί δεν προστατεύετε αυτά τα παιδιά; Δεν είναι μόνο η σημαία, είναι και ο τρόπος που το ανακοίνωσαν μετά και έκαναν το παιδί να στεναχωρηθεί επί 100».

Φαίη Σκορδά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αιγάλεω: 16χρονες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια στην αυλή του σχολείου – Η μία κατέληξε στο νοσοκομείο με κολάρο στον αυχένα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Πασίγνωστος παρουσιαστής καταδικάστηκε για revenge porn

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ηγουμενίτσα: Το λιμενικό διέσωσε 50χρονο από σκάφος που βυθιζόταν – Είχε μαζί του 135 κιλά κάνναβης – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λόγοι ερωτικής αντιζηλίας εξετάζονται “πίσω” από το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Συνελήφθη 55χρονος που είχε δώσει εντολή να πυροβολήσουν δύο εργαζόμενους στον Νέο Κόσμο το 2003

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Καστοριά: ΙΧ με τέσσερις επιβαίνοντες χτύπησε σε δέντρο και κατέληξε στη λίμνη – Απεγκλωβίστηκε ένας νεαρός – Δείτε φωτο