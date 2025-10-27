Ξέσπασε η Φαίη Σκορδά για τον μαθητή με αυτισμό: “Αυτό που έγινε είναι χυδαίο, ανατρίχιασα σαν μαμά”

Η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή “Buongiorno” με το θέμα του μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος κληρώθηκε να είναι ο σημαιοφόρος στην παρέλαση και μετά από λίγο του αφαίρεσαν αυτή την τιμή.

«Φύγαμε την Παρασκευή και οι δύο έξαλλες, για τον μαθητή που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Θα ήταν σημαιοφόρος, είχε χαρεί το παιδί και μετά αποκλείστηκε. Του είπαν ότι θα είναι ο σημαιοφόρος και μετά από λίγο του είπαν “κάναμε ένα λάθος, δεν θα είσαι”», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Το θέμα είναι αυτό που φαντάζομαι σκέφτηκαν όλοι, ότι επειδή είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν θα κρατήσει τη σημαία; Αυτό είναι χυδαίο, αντιπαιδαγωγικό και δεν μπορούμε να μιλάμε για συμπερίληψη, όταν βλέπεις ένα παιδί να προσπαθεί τόσο, να προσπαθεί επί δέκα και εσύ να τον τιμωρείς».

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε επίσης: «Εγώ συγκινήθηκα από τη συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς του, οι οποίοι κράτησαν την ανωνυμία προστατεύοντας το παιδί και με ένα πολύ σωστό τρόπο.

Εγώ ανατρίχιασα σαν μαμά όταν διάβασα αυτό που είπαν οι γονείς, ότι έγινε ένα λάθος και δεν έπρεπε το παιδί να είναι μέσα στην 14αδα, γιατί δεν μας καλέσατε μαζί με τον άνθρωπο που είναι δίπλα του, να ρωτήσουμε πώς θα το πούμε, και το είπατε εσείς;

Δώσατε μια χαρά σε ένα παιδί μπροστά στους συμμαθητές του και σε μισή ώρα τον καλέσατε πίσω να του πείτε ότι έγινε λάθος. Γιατί δεν προστατεύετε αυτά τα παιδιά; Δεν είναι μόνο η σημαία, είναι και ο τρόπος που το ανακοίνωσαν μετά και έκαναν το παιδί να στεναχωρηθεί επί 100».