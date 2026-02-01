Ξέσπασε η Ελένη Βουλγαράκη κατά του Δημήτρη Παπανώτα: Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνιστικές απόψεις

Μέσα από τα social media επέλεξε η Ελένη Βουλγαράκη, τη νύχτα της Κυριακής, να τοποθετηθεί καθ’ όλα αιχμηρά για τα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας, μέσα από τον αέρα του Happy Day στον Alpha, για το πρόσωπο της και την σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη.

Έτσι, η όμορφη παρουσιάστρια επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μακροσκελές κείμενο το οποίο και ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σ’ αυτό, λοιπόν, η Ελένη Βουλγαράκη επισημαίνει αρχικά πως “πριν από λίγο διάβασα μια ανάρτηση του κ. Παπανωτα που με ονοματίζει και δίνει συνέχεια στις τραγικές σκέψεις που εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες δημόσια. Ντροπιαστικό είναι να εκφράζεις δημόσια μισογυνίστικες απόψεις για κάτι που δεν σε αφορά και κανείς δεν σου ζήτηση. Και αντί για μια απλή συγνώμη, να ψάχνεις λέξεις για να “δικαιωθείς”. Κ. Παπανώτα, ποιος ορίζει τι είναι “σύγχρονο” για μια γυναίκα;”.

“Γιατί εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω – και πιο σκληρά απ’ όσο μέχρι σήμερα. Όμως ακόμη κι αν μια γυναίκα επιλέξει αλλιώς, πρέπει να αισθανθεί άσχημα; Να απολογηθεί; Οι κανονικές σχέσεις βασίζονται στην αγάπη, τη στήριξη και την κατανόηση. Αν αυτό για εσάς λέγεται “φορτώνω τα προβλήματα μου”, είναι πραγματικά λυπηρό. “Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά – αριστερά” είπατε! Για εσάς, αυτό είναι η γυναίκα που αγαπάει ένας άνδρας; Μια γυναίκα για να περνάει την ώρα του και να του κάνει τις δουλειές;”.

“Πίσω από ποιες λέξεις θα το κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε; Αναρωτιέμαι. Ευχαριστώ, λοιπόν, τη Σίσσυ και τον Νίκο και όλους όσοι είπαν το αυτονόητο”.

“Και για να τελειώνουμε, το πραγματικά σύγχρονο – και παντελονάτο – είναι να λες “συγνώμη” όταν έχεις προσβάλλει έναν άνθρωπο, μια σχέση, πολλές γυναίκες και ανθρώπους γενικότερα. Με όλο τον σεβασμό” καταλήγει η Ελένη Βουλγαράκη σ’ αυτή τη χειμαρρώδη, διαδικτυακή, κατά μέτωπο επίθεση στον Δημήτρη Παπανώτα.