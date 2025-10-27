Ξανθή Τζερεφού: Ήμουν 47 κιλά, δεν ένιωθα καλά και έκανα διατροφή για να παχύνω

Η Ξανθή Τζερεφού, που γνωρίσαμε μέσω του GNTM πριν από μερικά χρόνια ως plus size μοντέλο, μίλησε για την απόφασή της να αυξήσει το βάρος της πριν το διαγωνισμό, βλέποντάς το ως επένδυση για την καριέρα της. Παράλληλα μίλησε για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 που έχει, καθώς και για την εισαγωγή της στη Δραματική Σχολή, ανοίγοντας νέους επαγγελματικούς ορίζοντες ως ηθοποιός.

«Είμαι περήφανη για τις δουλειές που έκανα αλλά και για το GNTM. Έγινα πιο γνωστή. Δεν μετανιώνω για την συμμετοχή μου. Δεν το είδα ποτέ ως reality, αλλά το είδα ως δουλειά. Υπήρχαν σχεδιαστές που μου έστειλα μήνυμα και με ρωτούσαν «τι έκανες και πάχυνες». Είχαν πάθει σοκ. Θεώρησαν ότι ήταν πολύ τραγικό αυτό που έκανα. Εγώ το είδα ως επένδυση για τα κορίτσια», περιγράφει η Ξανθή Τζερεφού, που πλέον παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική εικόνα.

«Για να πάρω τα κιλά, έκανα διατροφή. Η ιδέα για να πάρω τα κιλά μου ήρθε σε ένα show. Ήμουν 47 κιλά και πέρασε από δίπλα μου μια plus size γυναίκα. Θεώρησα ότι αποκτώντας παραπάνω κιλά θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και ναι είχε αποτέλεσμα. Με είδατε στο παιχνίδι, ήμουν στα καλύτερα μου. Πρέπει να νιώθεις καλά με το σώμα σου κι εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ αδύνατη δεν ένιωθα. Μέσα σε 7 χρόνια έχασα πολλά κιλά», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Alpha, αποκαλύπτοντας πως έχει περάσει σε δραματική σχολή και πλέον ασχολείται με την υποκριτική.

«Έχω διαβήτη τύπου 1. Είναι αυτοάνοσο κι έχω αισθητήρα γλυκόζης στο μπράτσο μου. Στις εκδρομές του σχολείου λόγω του διαβήτη αν δεν ερχόταν η μαμά μου δεν με έπαιρναν μαζί. Ξυπνάω και μέσα στον ύπνο μου όταν με πιάνουν συμπτώματα», εξομολογείται η Ξανθή Τζερεφού.