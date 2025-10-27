MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ξανθή Τζερεφού: Ήμουν 47 κιλά, δεν ένιωθα καλά και έκανα διατροφή για να παχύνω

|
THESTIVAL TEAM

Η Ξανθή Τζερεφού, που γνωρίσαμε μέσω του GNTM πριν από μερικά χρόνια ως plus size μοντέλο, μίλησε για την απόφασή της να αυξήσει το βάρος της πριν το διαγωνισμό, βλέποντάς το ως επένδυση για την καριέρα της. Παράλληλα μίλησε για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 που έχει, καθώς και για την εισαγωγή της στη Δραματική Σχολή, ανοίγοντας νέους επαγγελματικούς ορίζοντες ως ηθοποιός.

«Είμαι περήφανη για τις δουλειές που έκανα αλλά και για το GNTM. Έγινα πιο γνωστή. Δεν μετανιώνω για την συμμετοχή μου. Δεν το είδα ποτέ ως reality, αλλά το είδα ως δουλειά. Υπήρχαν σχεδιαστές που μου έστειλα μήνυμα και με ρωτούσαν «τι έκανες και πάχυνες». Είχαν πάθει σοκ. Θεώρησαν ότι ήταν πολύ τραγικό αυτό που έκανα. Εγώ το είδα ως επένδυση για τα κορίτσια», περιγράφει η Ξανθή Τζερεφού, που πλέον παρουσιάζει μία εντελώς διαφορετική εικόνα.

«Για να πάρω τα κιλά, έκανα διατροφή. Η ιδέα για να πάρω τα κιλά μου ήρθε σε ένα show. Ήμουν 47 κιλά και πέρασε από δίπλα μου μια plus size γυναίκα. Θεώρησα ότι αποκτώντας παραπάνω κιλά θα αποκτήσω αυτοπεποίθηση και ναι είχε αποτέλεσμα. Με είδατε στο παιχνίδι, ήμουν στα καλύτερα μου. Πρέπει να νιώθεις καλά με το σώμα σου κι εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ αδύνατη δεν ένιωθα. Μέσα σε 7 χρόνια έχασα πολλά κιλά», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Alpha, αποκαλύπτοντας πως έχει περάσει σε δραματική σχολή και πλέον ασχολείται με την υποκριτική.

«Έχω διαβήτη τύπου 1. Είναι αυτοάνοσο κι έχω αισθητήρα γλυκόζης στο μπράτσο μου. Στις εκδρομές του σχολείου λόγω του διαβήτη αν δεν ερχόταν η μαμά μου δεν με έπαιρναν μαζί. Ξυπνάω και μέσα στον ύπνο μου όταν με πιάνουν συμπτώματα», εξομολογείται η Ξανθή Τζερεφού.

GNTM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Εννέα νεκροί στην Αργεντινή όταν λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μοσχάτο: Επίθεση από ομάδα 15 ατόμων κατά 2 ανήλικων – Τραυματίστηκε στο πόδι 13χρονος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Καβάλα: “Έπαιξα τραυματίας, ζητώ συγνώμη από συμπαίκτες και κόσμο – Ζήτησα να αποχωρήσω”, λέει ο τερματοφύλακας της ομάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κρήτη: Έπεσαν πυροβολισμοί στην γιορτή καστάνου στον Κίσσαμο – Ένας τραυματίας, αναζητείται ο δράστης