Ξανά στο νοσοκομείο ο Χρήστος Δάντης – Η ανάρτηση της συντρόφου του

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ξανά ο Χρήστος Δάντης, με τη σύντροφό του να κάνει γνωστή την είδηση μέσα από τα social media. Τον περασμένο Φεβρουάριο ο τραγουδιστής χειρουργήθηκε, έπειτα από κάταγμα στο χέρι του.

Αν και είχε προγραμματίσει να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή, ανακοίνωσε πως η αποκατάστασή του θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζε, εξέλιξη που τον ανάγκαζε να ακυρώσει τις εμφανίσεις του.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου η Ασημίνα Χατζηανδρέου δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Χωρίς να εμφανίζεται στο πλάνο ο Χρήστος Δάντης, εκείνη φαίνεται καθισμένη σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι, με μουσική υπόκρουση το κομμάτι του καλλιτέχνη «Μια απ’ τα ίδια». Κάτω από κλιπ, πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά στον τραγουδιστή. 

@asiminaxatz Και με κερνάει ο πόνος «Μια απ’ τα ίδια» 💔 @Christos Dantis #fy #pov #foryoupagе ♬ Mia Ap' Ta Idia – Version II – Christos Dantis

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

