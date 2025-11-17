Βρισηίδα Ανδριώτου: Ξεκαθαρίζει ποια είναι η εμπλοκή της στην υπόθεση με τις επενδυτικές απάτες

Στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε δήλωση η Βρισηίδα Ανδριώτου και ξεκαθάρισε αν έχει πέσει θύμα του επιχειρηματία με τις επενδυτικές απάτες.

Η influencer τόνισε πως η μόνη εμπλοκή της στην υπόθεση, αφορά την κατάθεση που έδωσε στη Γ.Α.Δ.Α ως μάρτυρας.

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας και των πολλών ανακριβειών που κυκλοφορούν δηλώνω ότι η μόνη εμπλοκή μου στην υπόθεση που απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο ημέρες αφορά την ένορκη κατάθεσή μου ενώπιον της Γ.Α.Δ.Α ως μάρτυρα και μόνο καθότι είχα ίδια αντίληψη σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο καζίνο σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα. Με την ένορκη κατάθεσή μου επιβεβαίωσα τις καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα. Δηλώνω ρητά ότι δεν έχω προβεί σε υποβολή εγκλήσεως κατά των κατηγορούμενων και ο ρόλος μου περιορίζεται σε αυτόν της μάρτυρος», δήλωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου.