Βρισηίδα Ανδριώτου: Ο influencer είναι δουλειά – Κόβουμε τιμολόγια, μας ελέγχει η εφορία

Η Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στο listening party για το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα.

Η ίδια μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και ρωτήθηκε για τις αμοιβές των influencers.

“Νομίζω ότι 4 χρόνια ασχολούμαστε με το πόσα λεφτά παίρνει κάθε influencer. Να το πάρουμε αλλιώς. Κάθε παρουσιαστής δεν κρίνει τι ποσό θα πάρει για να αναλάβει μία εκπομπή;

Κάθε τραγουδιστής δεν κρίνει τι ποσό θα ζητήσει για να εμφανιστεί σε ένα νυχτερινό κέντρο; Έτσι και κάθε influencer θα πάρει το ποσό που πιστεύει ότι της αναλογεί για τη δική της απήχηση.

Πλέον έχει γίνει δουλειά, κόβουμε τιμολόγια, μας ελέγχει η ΑΑΔΕ και είναι δουλειά. Γιατί δεν ασχολούμαστε με το πόσα παίρνουν ο τάδε τραγουδιστής ή η τάδε παρουσιάστρια;

Κουράστηκα μετά από 4 χρόνια να ασχολούμαστε με το πόσα λεφτά παίρνει η κάθε influencer. Δηλαδή εντάξει, έλεος” απάντησε, χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Δείτε το βίντεο