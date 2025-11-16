MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βρισηίδα Ανδριώτου: Έπεσε και εκείνη θύμα του επιχειρηματία με τις επενδυτικές απάτες – Το ποσό που της απέσπασαν

|
THESTIVAL TEAM

Θύμα της εγκληματικής οργάνωσης των «αετονύχηδων» με αρχηγό απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό επιχειρηματία κέντρων SPA, έπεσε εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα και η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Το κύκλωμα «έφαγε» από την 29χρονη 40.000 ευρώ από τις 50.000 που την έπεισε να επενδύσει, ενώ από τον φαρμακοποιό Σπύρο Μαρτίκα κατάφερε να αποσπάσει συνολικά 610.000 ευρώ, όπως αποκάλυψε η Άρια Καλύβα στο «Ραντεβού το ΣΚ».

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η Βρισηίδα Ανδριώτου εμφανίζεται ως θύμα μαζί με τον τότε σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με όσα έχουν αποτυπωθεί στη δικογραφία, παρουσίασαν σε εκείνη και στον Σπύρο Μαρτίκα «βέβαιη επένδυση», με υποσχέσεις για εξασφαλισμένη απόδοση.

Για τη ζημία που υπέστη, η Βρισηίδα Ανδριώτου έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος των φερόμενων δραστών.

Βρισηίδα Ανδριώτου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

The Voice: “Άκουσε ο άνδρας μου έναν ήχο και είχα πέσει κάτω, αιμορράγησε ένα σηραγγώδες αιμαγγείωμα στο κεφάλι μου”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα φέτος

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέλαβε άλλα δύο χωριά στη νότια Ουκρανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δημογλίδου για τις τηλεφωνικές απάτες: Ήταν επαγγελματίες στην εξαπάτηση – Υπάρχουν και άλλα θύματα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Οι τρυφερές στιγμές με τον γιο της – Έπαιξε ποδόσφαιρο, έκανε τραμπάλα και χόρεψε στους ρυθμούς της φλογέρας του

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

 Το Βατικανό επιστρέφει 62 τεχνουργήματα των αυτοχθόνων του Καναδά