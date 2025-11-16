Βρισηίδα Ανδριώτου: Έπεσε και εκείνη θύμα του επιχειρηματία με τις επενδυτικές απάτες – Το ποσό που της απέσπασαν

Θύμα της εγκληματικής οργάνωσης των «αετονύχηδων» με αρχηγό απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό επιχειρηματία κέντρων SPA, έπεσε εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα και η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Το κύκλωμα «έφαγε» από την 29χρονη 40.000 ευρώ από τις 50.000 που την έπεισε να επενδύσει, ενώ από τον φαρμακοποιό Σπύρο Μαρτίκα κατάφερε να αποσπάσει συνολικά 610.000 ευρώ, όπως αποκάλυψε η Άρια Καλύβα στο «Ραντεβού το ΣΚ».

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η Βρισηίδα Ανδριώτου εμφανίζεται ως θύμα μαζί με τον τότε σύντροφό της, Σπύρο Μαρτίκα. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με όσα έχουν αποτυπωθεί στη δικογραφία, παρουσίασαν σε εκείνη και στον Σπύρο Μαρτίκα «βέβαιη επένδυση», με υποσχέσεις για εξασφαλισμένη απόδοση.

Για τη ζημία που υπέστη, η Βρισηίδα Ανδριώτου έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος των φερόμενων δραστών.