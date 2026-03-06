Βίκυ Βολιώτη: Είχα πολύ έντονες φοβίες, αγοραφοβία και κρίσεις πανικού

Η Βίκυ Βολιώτη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Happy Day” την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την απώλεια του πατέρα της και τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε για χρόνια.

«Γεννήθηκα στη Βόννη. Ήμουν 16 χρόνων όταν πέθανε ο πατέρας μου, σε πολύ δύσκολη ηλικία. Ήταν άρρωστος περίπου δύο χρόνια και μπορώ να πω ότι αυτά τα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα», είπε αρχικά η Βίκυ Βολιώτη.

Για τη μητέρα της η ηθοποιός ανέφερε: «Η μαμά ήταν μια γυναίκα η οποία πίστευε στην πειθαρχία και την αυστηρότητα και την οργάνωση, με μια όμως πολύ μαλακή καρδιά. Η μαμά μου ήταν πολύ, πολύ καλός άνθρωπος, όπως και ο πατέρας μου. Παρόλα αυτά μεγάλωσα με αυστηρότητα γερμανική και η μητέρα μου ενώ παρέμεινε μια Γερμανίδα, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και το χυμαδιό της Ελλάδας. Για παράδειγμα, της φαινόταν πάντα υπέροχο το ότι ας πούμε οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια δεν είχαν αυτή τη φοβερή αυστηρότητα, καθαριότητα. Της φαινόταν πολύ ωραίο το ότι ξαφνικά φυτρώνανε λουλούδια μες στη μέση, άγρια… Αυτή η αναρχία της φαινόταν επίσης ότι είχε κάτι πολύ όμορφο και όχι πάντα αρνητικό».



«Από τα 25 μέχρι τα 32 ήμουν πολύ χάλια. Είχα πολύ έντονες φοβίες, αγοραφοβία και κρίσεις πανικού. Εκείνη την περίοδο η ψυχοθεραπεία δεν ήταν τόσο διαδεδομένη όσο σήμερα, με συνέπεια να το περάσει μεγάλο μέρος αυτής της εμπειρίας μόνη της. Τότε δεν μιλούσαν τόσο ανοιχτά για αυτά τα πράγματα. Στην αρχή το πέρασα πολύ μόνη μου γιατί δεν ήξερα τι ακριβώς μου συμβαίνει. Ο Θοδωρής Αθερίδης το αναγνώρισε και μου μίλησε. Με βοήθησε πάρα πολύ γιατί συζητούσαμε πολύ».

Η Βίκυ Βολιώτη πρόσθεσε ότι δοκίμασε και εναλλακτικές μεθόδους για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις πανικού, όπως η ομοιοπαθητική, ενώ με τον καιρό τα συμπτώματα υποχώρησαν. «Σιγά σιγά καταλάγιασε, νομίζω ότι έχει πολύ να κάνει και με την ηλικία», κατέληξε.