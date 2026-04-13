Βίκυ Σταυροπούλου: Αναβίωσε σκηνή από τη σειρά “Είσαι το ταίρι μου” μετά το σούβλισμα αρνιού το Πάσχα

Η Βίκυ Σταυροπούλου έκανε Πάσχα με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, η οποία δημοσιοποίησε ένα βίντεο της μητέρας της, μετά το σούβλισμα του οβελία. Το σκηνικό ενέπνευσε την 56χρονη ηθοποιό, η οποία φρόντισε να αναβιώσει μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της σειράς «Είσαι το Ταίρι μου», στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει το 2001.

Συγκεκριμένα, η Βίκυ Σταυροπούλου αναβίωσε το φετινό Πάσχα τη σκηνή από παραλία της Άνδρου, στην οποία ο Σωτήρης (Αλέξης Γεωργούλης) τι ρωτούσε αν ήθελε να κάτι να τσιμπήσει. Σε εκείνο το σημείο εκείνη φανταζόταν ότι σούβλιζε ένα αρνί και τσιμπολογούσε ταυτόχρονα.

Το εν λόγω βίντεο συγκέντρωσε αμέσως αμέτρητα likes και σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους της Δανάης Μπάρκα να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους που η μαμά της αναβίωσε τη χιουμοριστική αυτή σκηνή από την επιτυχημένη σειρά του Mega.

«Είναι τεράστια η αγάπη που έχουμε πάρει γι’ αυτή την δουλειά που άλλαξε την ζωή όλων όσοι είμαστε κομμάτι της. Πάντα θα έχει την υψηλότερη θέση στην καρδιά μου, πάντα θα ευγνωμονώ τον Θοδωρή μου και πάντα θα συγκινούμαι, όταν παίζεται στην τηλεόραση» είχε πει παλαιότερα η Βίκυ Σταυροπούλου για το «Είσαι το Ταίρι μου».

@danaibarka__ #easter #eisaiToTairiMou

Δείτε στο επόμενο βίντεο, την σκηνή που προσπάθησε να «αντιγράψει» το φετινό Πάσχα η Βίκυ Σταυροπούλου.

Η Βίκυ Σταυροπούλου έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως «Στέλλα» στο Είσαι το Ταίρι Μου (2001-2002) του Mega, κερδίζοντας αμέσως το κοινό με το ταμπεραμέντο και το χιούμορ της.

