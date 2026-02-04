MENOY

Βίκυ Παγιατάκη: Στην ηλικία μου είμαι μόνο για εγκεφαλικό

THESTIVAL TEAM

Με διάθεση αυτοσαρκασμού, η Βίκυ Παγιατάκη “πάγωσε” τη Φαίη Σκορδά στο Buongiorno το πρωί της Τετάρτης 4/2, όταν η συζήτηση για τον έρωτα κατέληξε σε αναφορές για… εγκεφαλικά.

Η γνωστή αστρολόγος ξεκαθάρισε με χιούμορ πως προτιμά την ηρεμία της, αφήνοντας τις μεγάλες συγκινήσεις στο παρελθόν.

«Κυρίες και κύριοι, για να πάμε μετά το εγκεφαλικό χάος, να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Καιρό έχουμε εγκεφαλικό χάος να νιώσουμε. Όχι εσύ, εγώ», είπε αρχικά η Βίκυ Παγιατάκη. Με τη Φαίη Σκορδά να τη ρωτά: «Θέλεις;».

«Να πάθω εγκεφαλικό χάος; Εγώ τώρα στην ηλικία μου είμαι μόνο για εγκεφαλικό», απάντησε η γνωστή αστρολόγος. «Λέω θες να πάρεις εγκεφαλικό χάος, να ερωτευτείς; Μου λες στην ηλικία μου μόνο για εγκεφαλικό είμαι…», σχολίασε η Φαίη Σκορδά.

Με την Βίκυ Παγιατάκη να ξεκαθαρίζει: «Φοβάμαι. Τα άλλα τα ‘χω ζήσει παιδί μου». «Μπορεί να ξανάρθουνε», τόνισε η Φαίη Σκορδά.

«Ας γλιτώσω αυτό το τελευταίο και όλα τ’ άλλα μια χαρά», κατέληξε η Βίκυ Παγιατάκη.

