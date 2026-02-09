MENOY

Βίκυ Παγιατάκη: Με έδιωξαν από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στο Open επειδή δεν ήθελα να μπω στο πάνελ

THESTIVAL TEAM

Σε μια απρόσμενη εξομολόγηση προχώρησε σήμερα η Βίκυ Παγιατάκη στον αέρα της εκπομπής “Buongiorno”, με αφορμή τη θέση που πήρε στο πάνελ.

Η γνωστή αστρολόγος αποκάλυψε πως την είχαν διώξει από την εκπομπή που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στο Open, επειδή δεν ήθελε να καθίσει στο πάνελ.

Β.Π.: Από το Open με διώξανε επειδή δεν ήθελα να μπω στο πάνελ.

Φ.ΣΚ.: Στο Open, σε ποια εκπομπή ήσουν;

Β.Π.: Στην Κατερίνα Καινούργιου! Δεν με έδιωξε η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου, να το εξηγήσω, κάποιος άλλος. Το κορίτσι είναι και έγκυος, να μην της βάλουμε άλλο βάρος.

Βίκυ Παγιατάκη Κατερίνα Καινούργιου

