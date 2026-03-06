MENOY

Βερόνικα Δαβάκη: Η τέχνη δεν οφείλει τίποτα σε κανέναν, εμείς της οφείλουμε να την αφήνουμε ελεύθερη

THESTIVAL TEAM

Η Βερόνικα Δαβάκη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια, αυτή την εβδομάδα, με αφορμή τη Locandiera στο θέατρο Τέχνης.

Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική πρωταγωνίστρια και ερμηνεύτρια μίλησε για τον ανυπότακτο χαρακτήρα της τέχνης αλλά και για την διάθεση που έχει προς τους θεατές μέσα από τη νέα παράσταση.

Πιστεύετε ότι η τέχνη οφείλει σήμερα να παίρνει σαφή πολιτική θέση ή να δημιουργεί χώρο για σύνθετα, άβολα ερωτήματα χωρίς εύκολες απαντήσεις;

Η τέχνη δεν οφείλει τίποτα σε κανέναν. Εμείς της οφείλουμε να την αφήνουμε ελεύθερη. Άλλες φορές προτάσσοντας σαφή μηνύματα και άλλες θέτοντας ερωτήματα. Πάντα όμως χωρίς φόβο, χωρίς φραγμούς, χωρίς ενοχές, χωρίς προσποιήσεις.

Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από το θέατρο Τέχνης έχοντας δει τη Locandiera, πέρα από το γέλιο;

Θα ήθελα πολύ να πάρει κουράγιο, να πάρει θάρρος, απέναντι στο συναίσθημα, τη σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους και μια πρόταση προς την ελευθερία και την έκφραση της βαθιάς επιθυμίας του.

Υπάρχουν επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια σημειωμένα στην ατζέντα σας;

Αυτή τη στιγμή ζω μια μάλλον ερωτικού τύπου αφοσίωση στη Locandiera μας!

Βερόνικα Δαβάκη

