Βάσω Λασκαράκη για Λευτέρη Σουλτάτο: Μένει πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη λόγω δουλειάς, αλλά έχουμε βρει τον τρόπο μας

Στην απόσταση που τη χωρίζει με τον Λευτέρη Σουλτάτο λόγω της επαγγελματικών δραστηριοτήτων του στην Κρήτη, αναφέρθηκε η Βάσω Λασκαράκη.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου στην εκπομπή «The 2Night Show» μιλώντας μεταξύ άλλων για τη γνωριμία με τον σύζυγό της, αλλά και για την καθημερινότητά τους με τα συνεχή ταξίδια που κάνει εκείνος μεταξύ Αθήνας και Κρήτης λόγω δουλειάς.

Πιο συγκεκριμένα, η Βάσω Λασκαράκη εξήγησε ότι έχουν βρει με τον Λευτέρη Σουλτάτο τον τρόπο να κρατάνε ισορροπίες στη σχέση τους: «Μένει πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη, γιατί δουλεύει. Είναι μια συνταγή που εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να μας πετυχαίνει πάντα. Θα φύγει τη Δευτέρα, θα έρθει την Πέμπτη. Μπορεί να ξαναφύγει Κυριακή. Δεν είναι πάντα ωραία, αλλά εμείς έχουμε βρει τον τρόπο μας. Υπάρχουν ημέρες που μου λείπει».

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός σχολίασε για τη γνωριμία με τον σύζυγό της: «Αυτό που με συγκλόνισε στον σύζυγό μου πρώτη φορά ήταν τα μάτια του. Τον είδα πρώτη φορά σε έναν φούρνο στη Κρήτη, αλλά δεν τον ξαναείδα για ενάμιση χρόνο. Μετά συναντηθήκαμε ξανά με μία κοινή παρέα στην Αθήνα».