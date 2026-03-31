Βάσω Καζαντζίδη για Μαρινέλλα: Ήταν αδελφή μου, μου στάθηκε στις δύσκολες στιγμές – Καλή αντάμωση με τον Στέλιο

Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε η Βάσω Καζαντζίδη, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα, την “αδερφή” της, όπως την αποκάλεσε μπροστά στις κάμερες.

«Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, ήταν αδερφή, ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε στις δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Ήταν αδελφή μου, σαν αδελφή μου ήταν δίπλα μου. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση με τον Στέλιο», είπε η Βάσω Καζαντζίδη.

