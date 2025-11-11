MENOY

LIFESTYLE

Βασίλης Ζούλιας: Δεν πίνω εδώ και 32 χρόνια, φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς

THESTIVAL TEAM

Ο Βασίλης Ζούλιας σε δηλώσεις του στην εκπομπή Happy Day, αναφέρθηκε στον εθισμό που είχε παλαιότερα στο αλκοόλ, λέγοντας πως εδώ και 32 χρόνια το έχει κόψει τελείως.

«Οι πειρασμοί σήμερα είναι τα γλυκά και τα αλμυρά. Δε θέλω να πιω πια. Δεν πίνω 32 χρόνια. Δεν υπάρχει το ένα ποτήρι», είπε αρχικά ο Βασίλης Ζούλιας.

Ο Βασίλης Ζούλιας είπε στη συνέχεια: «Το ένα είναι πάρα πολύ και τα χίλια δεν είναι ποτέ αρκετά λένε. Το ένα, δεν υπάρχει στην εθισμένη προσωπικότητα, οπότε το κόβεις μαχαίρι και είναι πανεύκολα τα πράγματα.

Και βέβαια ζητάς και βοήθεια από ειδικούς ανθρώπους για να τα καταφέρεις. Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς. Δε γίνεται αλλιώς».

