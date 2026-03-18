Βασίλης Θωμόπουλος: Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη

Ο Βασίλης Θωμόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη, την Τετάρτη, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του STAR.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην επιτυχία της σειράς “Πενήντα πενήντα” και στη συνεργασία που είχε σ’ αυτήν με τον Πέτρο Φιλιππίδη καθώς και στην επιρροή που έχει ενδεχομένως η δικαστική του διαμάχη στην καλλιτεχνική πορεία του γιου του, Δημήτρη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλης Θωμόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το “Πενήντα πενήντα” ήταν μια ευτυχής συγκυρία, από κείμενο και από ηθοποιους εξαιρετικούς. Πήγε καλά, την αγάπησε ο κόσμος και όσο παιζόταν τόσο περισσότερο πήγαινε και καλύτερα”.

“Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Φαντάζομαι ούτε και ο Πέτρος. Αλλά, σ’ αυτή τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Δεν είναι στα σχέδια μου. Και δεν εννοώ τώρα, μετά από την περιπέτεια Πέτρου, αλλά και πριν φτάσει σ’ αυτό το σημείο, μετά από το Πενήντα Πενήντα, δεν είχαμε ξαναδουλέψει ποτέ”.

“Έχει περάσει πολύ δύσκολα ο γιος του. Δηλαδή έχει περάσει όλη αυτή την περιπέτεια, δεν νομίζω όμως ότι επηρεάζει αυτό την πορεία του. Δηλαδή να θες να πάρεις τον Δημήτρη σε μια σειρά ή σε μια παράσταση και να λες “α, είναι ο γιος του Πέτρου”. Δεν το νομίζω” πρόσθεσε, ακόμα, ο Βασίλης Θωμόπουλος στην κάμερα της εκπομπής του STAR.

