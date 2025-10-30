Βασίλης Τερλέγκας για Σταμάτη Γονίδη: “Πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του”

Στην πίστη του αναφέρθηκε ο Βασίλης Τερλέγκας σε συνέντευξη που έδωσε, ενώ μίλησε και για τον Σταμάτη Γονίδη λέγοντας πως έχει «κάποια αγιότητα».

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο «Πρωινό» σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η Αγία Τριάδα είναι για μένα το παν. Έτσι γαλουχήθηκα, έτσι μεγάλωσα. Η πίστη κάνει πολλά, κάνει θαύματα και πιστεύω ότι ο Σταμάτης Γονίδης μπορεί να έχει κάποια αγιότητα πάνω του γιατί δεν είναι τυχαία και η φωνή που έχει».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι «η απιστία είναι η τελευταία μορφή εξευτελισμού της ψυχής. Δεν το συζητάω πως έχω μπει και γω στον πειρασμό, τι; Διαφέρω γω από τους άλλους ανθρώπους. Έχω μετανιώσει όμως για πολλά πράγματα».