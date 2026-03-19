Βασίλης Λαζαρίδης – Ξέσπασε ο γιος της Πόπης Μαλλιωτάκη: Είναι γελοίο αυτό που παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες

THESTIVAL TEAM

Ο Βασίλης Λαζαρίδης, ο πρώτος γιος του Μπάμπη Λαζαρίδη, καρπό του γάμου του με την Πόπη Μαλλιωτάκη πήρε για πρώτη φορά θέση σε όσα έχουν συμβεί μετά την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη ότι κακοποιούνταν από τον τότε σύντροφό της.

Ο Βασίλης Λαζαρίδης χαρακτήρισε ως «γελοία» τα όσα παρακολουθεί τις τελευταίες ημέρες, μέσω ενός βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram την Πέμπτη (19/03). Μάλιστα, ο γιος της Πόπης Μαλλιωτάκη και του Μπάμπη Λαζαρίδη έδωσε μία συνέντευξη και αυτή θα βγει την ερχόμενη Τρίτη.

«Λοιπόν, σύντομα έρχεται ένα vidcast που έχω κάνει με την Πένυ Καβέτσου που έχω κάνει στο Bedtime stories, την Τρίτη. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε. Πραγματικά είναι γελοίο όλο αυτό που παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων, θα τα δείτε την Τρίτη», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε ο Βασίλης Λαζαρίδης.

«Δε μου αρέσει να βγαίνει μετά από 18 χρόνια και να λέει ότι τον βρήκε χωρισμένο. Εγώ δεν ήμουνα χωρισμένη ποτέ με τον Μπάμπη. Και ακόμα και σήμερα είμαι η χήρα Λαζαρίδη. Άρα, αυτό ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Γιατί εγώ είχα τότε τον γιο μας που ήταν 4 χρονών, ένα μωρό παιδί. Και ποτέ δεν με ρώτησε, δεν είδα να ανοίγει ρουθούνι. Ποτέ δεν με ρώτησε κανείς πώς αισθανόμουνα τότε και εγώ και το παιδί. Το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί λένε “από δω ο άντρας μου, από κει ο άντρας μου” και έχει μπερδευτεί και ο κόσμος.

Βασίλης Λαζαρίδης

