Βασίλης Λαζαρίδης: Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος

Τον εκλιπόντα πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη ως έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο, περιέγραψε ο γιος του, Βασίλης.

Ο επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε το 2008 είχε αποκτήσει δύο γιους: έναν με την Πόπη Μαλλιωτάκη και έναν με την Αγγελική Ηλιάδη. Η συνέντευξη της τελευταίας, στην οποία υποστήριξε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης την κακοποιούσε σωματικά όταν ήταν σε σχέση, προκάλεσε τις αντιδράσεις τόσο της Πόπης Μαλλιωτάκη, όσο και του γιου της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Λαζαρίδης στο Vidcast «Bedtime Stories», που θα δημοσιευτεί την Τρίτη 24 Μαρτίου και απόσπασμα του οποίου προβλήθηκε το Σάββατο στο «Χαμογέλα και Πάλι», ο γιος της τραγουδίστριας και του επιχειρηματία μίλησε για τον χαρακτήρα του πατέρα του, αλλά και για τη σχέση με τη μητέρα του. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν ισχύουν οι φήμες ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης χώρισε για να είναι με την Αγγελική Ηλιάδη, με τον Βασίλη Λαζαρίδη να αναφέρει ότι η Πόπη Μαλλιωτάκη χώρισε τον πατέρα του.

Όπως είπε αρχικά για τον πατέρα του: «Όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, για εμένα είναι ανήθικο. Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Λένε για το πόσο καλός, δοτικός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν. Πόσο βοηθούσε τον κόσμο τον φτωχό».

Όσο για τον χωρισμό των γονιών του σχολίασε: «Η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν χωρίσανε ποτέ. Δεν πήραν διαζύγιο. Και δεν μου είπαν και ποτέ ότι χώρισαν. Η μητέρα μου έφυγε, πήρε εμένα και την αδερφή μου και φύγαμε από το σπίτι. Η επιλογή του να χωρίσουν ήταν της μάνας μου. Θα ήθελα ο πατέρας μου να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έγιναν στην οικογένεια. Να μπορούσα να καταλάβω γιατί έκανε κάποιες πράξεις. Κάποια πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν με έχουν στενοχωρήσει. Η μάνα μου έχει ένα φωτοστέφανο, θα μπει σε ένα μαγαζί και θα γυρίσουν να την κοιτάξουν από τους δέκα οι οκτώ. Αυτό όλο έκανε με έναν τρόπο τον πατέρα μου να ζηλεύει».