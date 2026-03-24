Βασίλης Λαζαρίδης: Δεν θέλω σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα μου, τους έχω βάλει στη μαύρη λίστα

Στη μαύρη λίστα έχει βάλει την οικογένεια του πατέρα του ο Βασίλης Λαζαρίδης, τονίζοντας πως δεν θέλει καμία σχέση με τα μέλη της.

Ο γιος του Μπάμπη Λαζαρίδη και της Πόπης Μαλλιωτάκη, μίλησε στο vidcast Bed Time Stories With Penny και εξήγησε ποιο ήταν το περιστατικό που τον έκανε να κόψει κάθε επικοινωνία με τα πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του επιχειρηματία, σε ηλικία 12 ετών. Η γιαγιά του είπε λόγια που τον πλήγωσαν, ενώ το γεγονός πως μιλούσαν με άσχημο τρόπο για τη μητέρα του και την κανιβάλιζαν στα κανάλια ήταν κάτι που από παιδί τον δυσαρεστούσε.

Ο Βασίλης Λαζαρίδης, εξήγησε πως από όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης το 2008, δεν τον έπαιρναν τηλέφωνο και διατηρούσαν μία στοιχειώδη επικοινωνία εξαιτίας του: «Δεν διατηρώ και δεν θέλω να διατηρώ σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα μου. Δεν ταιριάζω με αυτούς τους ανθρώπους, νιώθω ότι δεν συμπίπτουμε πουθενά, δεν ταιριάζουν στην αισθητική μου και στον χαρακτήρα μου. Δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα από όσα πρεσβεύω εγώ στη ζωή μου. Μπορεί να ακούγονται σκληρά αυτά που λέω. Δεν είμαι πληγωμένος, είμαι πολύ συνειδητοποιημένος και τα έχω πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Θέλω να έχω δίπλα μου ανθρώπους μου με σέβονται, τους σέβομαι, με εκτιμούν και τους εκτιμώ και με αγαπάνε πραγματικά. Δεν θέλω τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Όσο ζούσε ο πατέρας μου, ήμουν κι εγώ πιο μικρός, έπαιρναν κάποια τηλέφωνα, υπήρχε μία επικοινωνία. Αφότου πέθανε δεν με έχουν πάρει ποτέ στη ζωή τους τηλέφωνο για να δουν τι κάνω. Μικρότερος, μετά από παρότρυνση της μάνας μου, έπαιρνα εγώ, αλλά τα τηλεφωνήματα δεν ήταν ποτέ ευχάριστα. Μου έλεγαν πιο πολύ γι’ αυτούς, δεν τους ενδιέφερε ποτέ να μάθουν τι κάνω εγώ. Μετά από ένα τηλέφωνο που έγινε τότε είπα ότι δεν θέλω να τους ξαναμιλήσω. Μου είπαν κάτι που με πλήγωσε. Συν ότι έβγαιναν στα κανάλια και έβριζαν τη μητέρα μου. Το να λες την αλήθεια δεν είναι κακό, αλλά όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και να προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, είναι ανήθικο. Το τελευταίο τηλεφώνημα που τους έκανα ήταν όταν ήμουν 12 ετών και μετά τους έβαλα στη μαύρη λίστα. Έλεγαν πάλι τα ίδια και αφού έδωσα το τηλέφωνο στη μάνα μου, ακούω τη γιαγιά να λέει “Έχω ένα παράπονο από τον Βασίλη, ότι δεν με ρωτάει ποτέ τι κάνει ο πατέρας του όταν με παίρνει τηλέφωνο”. Ο πατέρας μου που έχει φύγει από τη ζωή από το 2008. Προφανώς, το μνήμα τι κάνει… Είχε τελειώσει από πριν, απλά το καθυστερούσα. Είχαν τελειώσει αυτοί οι άνθρωποι μέσα μου, αλλά εκεί μου έριξαν την χαριστική βολή, εκεί είπα “γειά σας”», είπε.

Σε άλλο σημείο, ο Βασίλης Λαζαρίδης δήλωσε πως όταν είχε ακουστεί πως θα γινόταν ριάλιτι η ζωή του ίδιου και της Πόπης Μαλλιωτάκη, άτομα από την οικογένεια του πατέρα του έβγαιναν στις εκπομπές και έλεγαν «ασυναρτησίες» για τη μητέρα του: «Βγήκαν τότε κάποιοι άνθρωποι, εννοείται οικογένεια του μπαμπά, και έκαναν εμετικά σχόλια. Κανιβάλιζαν τη μητέρα μου και εμένα κατ’ επέκταση. Είπαν πολύ προσωπικά δεδομένα της σχέσης της με τον πατέρα μου, τα οποία δεν υπήρχε λόγος να μάθει ο κόσμος. Ήδη ο κόσμος ήξερε πολλά για τη σχέση αυτή. Μπήκαν στη διαδικασία άνθρωποι του περιβάλλοντός του να λένε ασυναρτησίες και πράγματα που δεν ίσχυαν, για τους δικούς τους λόγους που δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί και τι ήθελαν να κερδίσουν από αυτό. Και δημιουργήθηκε ένα απίστευτο πανηγύρι στα media στα καλά καθούμενα», επισήμανε.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε για τη σχέση που είχε με τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Λένε για το πόσο καλός, δοτικός και φιλότιμος άνθρωπος ήταν. Πόσο βοηθούσε τον κόσμο τον φτωχό», δήλωσε.

Όσον αφορά στον χωρισμό των γονιών του σχολίασε: «Η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν χωρίσανε ποτέ. Δεν πήραν διαζύγιο. Και δεν μου είπαν και ποτέ ότι χώρισαν. Η μητέρα μου έφυγε, πήρε εμένα και την αδερφή μου και φύγαμε από το σπίτι. Η επιλογή του να χωρίσουν ήταν της μάνας μου. Θα ήθελα ο πατέρας μου να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έγιναν στην οικογένεια. Να μπορούσα να καταλάβω γιατί έκανε κάποιες πράξεις. Κάποια πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν με έχουν στενοχωρήσει. Η μάνα μου έχει ένα φωτοστέφανο, θα μπει σε ένα μαγαζί και θα γυρίσουν να την κοιτάξουν από τους δέκα οι οκτώ. Αυτό όλο έκανε με έναν τρόπο τον πατέρα μου να ζηλεύει».