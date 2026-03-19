Βασίλης Καρράς: Κυκλοφόρησε νέο ανέκδοτο τραγούδι δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατό του – Αφιερωμένο στη Μακεδονία – Βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατο του Βασίλη Καρρά, η οικογένεια και η δισκογραφική του εταιρεία φέρνουν στο φως ένα νέο, ανέκδοτο τραγούδι του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή.

Το κομμάτι, με τίτλο «Η δική μου πατρίδα», είχε παραμείνει στο αρχείο του καλλιτέχνη και κυκλοφορεί πλέον, συγκινώντας το κοινό που τον στήριξε επί δεκαετίες.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη Μακεδονία και κινείται στο γνώριμο, βαθιά λαϊκό ύφος που χαρακτήρισε την πορεία του Βασίλη Καρρά. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ethnos.gr, ο ίδιος σχεδίαζε να το συμπεριλάβει στον επόμενο δίσκο του, ωστόσο δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα σχέδιά του.

Ο Βασίλης Καρράς, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, μέτρησε δεκάδες επιτυχίες και μια πολυετή παρουσία στη μουσική σκηνή. Έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2023, σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα που συνεχίζει να ζει μέσα από τα τραγούδια του.

