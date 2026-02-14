Βασιλική Ανδρίτσου για τα γενέθλια της κόρης της: Σε ευχαριστώ που με διάλεξες

Μία ανάρτηση στα social media για τα έβδομα γενέθλια της κόρης της έκανε η Βασιλική Ανδρίτσου. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο με στιγμές ανάμεσα σε εκείνη και το παιδί της, στέλνοντας παράλληλα και δημόσια τις ευχές της και εκφράζοντας την αγάπη της. Από τότε που την έφερε στον κόσμο, εξομολογήθηκε, η ευτυχία πρωταγωνιστεί στη ζωή της.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Κόρη μου. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Δεν σ’ αγαπάω απλώς, σε λατρεύω. Χρόνια σου πολλά μαγική Ανθένια. Επτά χρόνια η ευτυχία πάει σύννεφο. Σ’ αγαπά πάντα. Η μαμά-μανουλα-μάνα-Βασιλική σου. Νίκο (Συμεωνίδη) πώς τα καταφέραμε έτσι;».

Δείτε την ανάρτηση: