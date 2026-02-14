MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βασιλική Ανδρίτσου για τα γενέθλια της κόρης της: Σε ευχαριστώ που με διάλεξες

|
THESTIVAL TEAM

Μία ανάρτηση στα social media για τα έβδομα γενέθλια της κόρης της έκανε η Βασιλική Ανδρίτσου. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο με στιγμές ανάμεσα σε εκείνη και το παιδί της, στέλνοντας παράλληλα και δημόσια τις ευχές της και εκφράζοντας την αγάπη της. Από τότε που την έφερε στον κόσμο, εξομολογήθηκε, η ευτυχία πρωταγωνιστεί στη ζωή της.

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Κόρη μου. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Δεν σ’ αγαπάω απλώς, σε λατρεύω. Χρόνια σου πολλά μαγική Ανθένια. Επτά χρόνια η ευτυχία πάει σύννεφο. Σ’ αγαπά πάντα. Η μαμά-μανουλα-μάνα-Βασιλική σου. Νίκο (Συμεωνίδη) πώς τα καταφέραμε έτσι;».

Δείτε την ανάρτηση:

Βασιλική Ανδρίτσου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Δημήτρης Παπανώτας κατά Νίκου Συρίγου: Οι άνθρωποι που με κρίνουν είναι οι άνθρωποι που σιχαίνονται αυτούς που επέλεξαν να κοιμούνται μαζί τους

ΖΩΔΙΑ 18 ώρες πριν

Τρία ζώδια που είναι τώρα τα πιο τυχερά και θα ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη φάση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Επικό πανό των οργανωμένων φίλων του Ηρακλή για την απουσία τους από το Ιβανώφειο: “Ερχόμαστε σε λίγο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης “Βιολάντα” – Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο

ΠΑΙΔΕΙΑ 8 ώρες πριν

Μάθε τέχνη κι ασ’ τηνε και άμα πεινάσεις… δίδαξε ιδιαίτερα μαθήματα!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ηράκλειο: Κατέρρευσε παλιά γέφυρα στο Δήμο Φαιστού – Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε δρόμους, υποχωρεί η κακοκαιρία