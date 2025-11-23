Βάσια Παναγοπούλου: Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα πάρε δώσε με τους ανθρώπους του χώρου – Θέλω να συνεργαστώ με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Αλεξάνδρα Τσόλκα παραχώρησε συνέντευξη η Βάσια Παναγοπούλου. Η ηθοποιός μίλησε αρχικά για τα παιδιά της.

«Οι γιοι μου είναι πια άντρες, αλλά είμαι τόσο πολύ από πάνω τους που ίσως να μην είναι και καλό. Τα παιδιά μου γνωρίζουν πως ότι κερδίζουμε στη ζωή έρχεται με δουλειά και όχι από τον ουρανό», είπε αρχικά η Βάσια Παναγοπούλου.

Η Βάσια Παναγοπούλου είπε στη συνέχεια: «Δεν θα ήθελα να σταματήσω να τρέχω για τη δουλειά μου, δεν θέλω να νιώσω παροπλισμένη. Δεν έχω νιώσει απογοήτευση από τους ανθρώπους του χώρου, γιατί δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα πάρε δώσε.

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόνοι μας οι ηθοποιοί δικαιώσαμε την άποψη ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Προς Θεού, δεν είναι η δουλειά μας ένα ατελείωτο κρεβάτι».

Κλείνοντας, η Βάσια Παναγοπούλου είπε: «Αν δεν ήταν ο Γιάννης Δαλιανίδης στο δρόμο μου, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Με τον Ανδρέα Γεωργίου έχουμε μια αγαπησιάρικη σχέση. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να συνεργαστώ με τον Βασίλη Μπισμπίκη».