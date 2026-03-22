Βαρύ πένθος για την Πόπη Μαλλιωτάκη – “Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν”

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Πόπη Μαλλιωτάκη, καθώς έχασε την πολυαγαπημένη της αδελφή.

Η αδελφή της γνωστής τραγουδίστριας «έφυγε» από τη ζωή μετά από μία μεγάλη μάχη που έδωσε με μία ασθένεια, όπως αποκάλυψε η Πόπη Μαλλιωτάκη, μέσω ανάρτησής στο Instagram την Κυριακή (22/03).

«Αδελφούλα μου, έφυγες κι εσύ.. δεν είναι εύκολο να χωρέσουν σε λέξεις όσα νιώθω για σένα. Πάλεψες σιωπηλά, με δύναμη που λίγοι μπορούσαν να καταλάβουν και κράτησες την αξιοπρέπειά σου μέχρι το τέλος. Ήσουν κάτι πολύ περισσότερο από αδελφή, ήσουν κομμάτι της ψυχής μου, άνθρωπος που με ήξερε χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω.

Οι τελευταίες σου χρονιές δεν ήταν εύκολες, όμως ποτέ δεν άφησες τον πόνο να σε ορίσει. Έδωσες μάθημα θάρρους, αγάπης και αντοχής. Αυτό είναι που θα κρατήσω για πάντα.. το φως σου, το χαμόγελό σου, τη ζεστασιά σου.

Θα μου λείπεις… με τρόπους που δεν μπορώ να εξηγήσω. Αλλά ξέρω πως κάπου, με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, είσαι ήρεμη πια.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Θα ζεις μέσα μου, σε κάθε ανάμνηση, σε κάθε σκέψη, σε κάθε μικρή στιγμή που θα μου θυμίζει εσένα.

Σ’ αγαπώ…», έγραψε στην ανάρτησή της η γνωστή τραγουδίστρια.